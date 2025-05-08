Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HÀ KAMEDA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HÀ KAMEDA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HÀ KAMEDA
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HÀ KAMEDA

Nhân viên R&D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HÀ KAMEDA

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Km 29, Quốc lộ 5A, thôn Bến, Xã Bạch Sam, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Nghiên cứu cải tiến sản phẩm hiện có & phát triển sản phẩm mới.
- Đề xuất ý tưởng nghiên cứu sản phẩm mới, sáng kiến, giải pháp với Trưởng phòng.
- Biết cách mô phỏng sản phẩm từ thực tế đến xây dựng công thức nghiên cứu của một sản phẩm
- Xây dựng đề cương nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, đánh giá, báo cáo khoa học trong suốt quá trình nghiên cứu.
- Xây dựng tiêu chuẩn nguyên liệu, tiêu chuẩn bán thành phẩm, thành phẩm, quy trình nghiên cứu và triển khai sản xuất.
- Chịu trách nhiệm hoàn toàn công việc được giao trước Trưởng phòng và Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên nghành công nghệ thực phẩm, hóa thực phẩm...
- 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển sản phẩm ở nhà máy sản xuất thực phẩm.
- Có khả năng cảm quan tốt, biết cách đánh gia hương, vị của các món ăn, các sản phẩm ăn liền.
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
- Kỹ năng giao tiếp & truyền đạt thông tin tốt.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic
- Sử dụng thành thạo word, excel.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HÀ KAMEDA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm 8 - 10 Triệu
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HÀ KAMEDA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HÀ KAMEDA

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HÀ KAMEDA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Km 29, Quốc lộ 5A, thôn Bến, Xã Bạch Sam, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

