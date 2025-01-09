Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO STARMED làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Số 84 đường Phạm Ngũ Lão, thôn Xuân Đào, xã Xuân Dục, Mỹ Hào - Hà Nội - Miền Bắc ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Thỏa thuận

1 Nghiên cứu phát triển sản phẩm quy mô bào chế và chuyển giao sản xuất - Phối hợp với Phòng R&D của Tập đoàn để tiếp nhận định hướng phát triển sản phẩm.

- Nghiên cứu và hoàn thiện công thức bào chế của sản phẩm đảm bảo hiệu quả, chất lượng, phù hợp với dây chuyền sản xuất

- Chuyển giao công thức bào chế từ quy mô phòng nghiên cứu sang quy mô sản xuất công nghiệp đạt hiệu quả, chất lượng.

- Nghiên cứu và triển khai các giải pháp cải tiến quy trình sản xuất với các sản phẩm hiện có, nhằm cải tiến chất lượng sản phẩm.

2 Nghiên cứu độ ổn định theo quy định

- Xây dựng đề cương nghiên cứu độ ổn định và thực hiện theo đề cương.

- Tham gia đánh giá tiêu chuẩn sản phẩm cùng QC và lưu trữ kết quả.

3 Tham gia các dự án về cải tiến thiết bị và công nghệ trong nhà máy

- Tham gia các dự án cải tiến, tự động hóa trong sản xuất, công nghệ, thiết bị mới nhằm tối ưu hóa sử dụng nguồn lực trong sản xuất.

- Phối hợp QA, QC trong việc thẩm định và phát triển quy trình sản xuất.

4 Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo và báo cáo đầy đủ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ:

Kiến thức chuyên môn về R&D

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý

Kinh nghiệm thực tiễn

Trình độ học vấn và chứng chỉ

Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề

Kỹ năng cải tiến liên tục

Kỹ năng quản lý rủi ro và tuân thủ

Chuyên ngành: Chất lượng, Y được....

Kinh nghiệm:

Kinh nghiệm kiểm thử phần mềm (Software Testing Experience)

Kinh nghiệm với các công cụ quản lý và kiểm thử

Kinh nghiệm về cải tiến quy trình và quản lý chất lượng

Kinh nghiệm với các hệ thống và công nghệ khác

Kinh nghiệm giao tiếp và làm việc với các bên liên quan

Kinh nghiệm giải quyết vấn đề

Kiến thức:

1. Kiến thức về các tiêu chuẩn và quy định ngành dược phẩm

2. Kiến thức về quy trình kiểm tra chất lượng

3. Kiến thức về các phương pháp kiểm tra và thử nghiệm

4. Kiến thức về kiểm soát và cải tiến chất lượng

5. Kiến thức về quy trình xác nhận và chứng nhận

6. Kiến thức về an toàn và tác dụng phụ

7. Kiến thức về quản lý tài liệu và báo cáo

8. Kiến thức về quản lý đội ngũ và đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO STARMED Thì Được Hưởng Những Gì

• Tiền Lương: thỏa thuận.

• Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.

• Thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm. Thưởng sáng kiến, cải tiến ( Nếu có)

• Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 7.

• Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành.

• Các chế độ Sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau thăm hỏi đầy đủ theo quy định của Công ty.

• Hưởng các chế độ du lịch, nghỉ mát theo quy định công ty.

• Mức lương không giới hạn theo năng lực, xét tăng lương 01 lần/ năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO STARMED

