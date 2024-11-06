Tuyển Bán hàng thời trang Công ty TNHH thương mại Han Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tây Kết, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tìm kiếm khách hàng mới, khai thác và mở rộng tệp khách hàng;

• Giới thiệu, tư vấn, bán sản phẩm cho khách hàng, khai thác nhu cầu của khách hàng (mặt hàng thời trang cao cấp, nước hoa, mỹ phẩm nhập khẩu);

• Chủ động và không ngừng tìm giải pháp mới để gia tăng lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh;

• Chăm sóc và quản lý khách hàng duy trì việc bán hàng và thương hiệu sản phẩm;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Thời trang hoặc các chuyên ngành khác có liên quan;

• Ưu tiên các ứng viên có kiến thức về hàng hiệu, thời trang cao cấp;

• Yêu thích kinh doanh, nhiệt tình, chủ động, sáng tạo trong công việc, có tính kiên trì, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ;

• Khả năng giao tiếp, ứng biến xử lý tình huống tốt;

Tại Công ty TNHH thương mại Han Group Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng từ 8-12 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực ứng viên + % commission; Tổng thu nhập tháng từ 15-25tr.

• Chế độ 14 ngày phép năm, bảo hiểm sức khỏe Manulife cho nhân viên;

• Thưởng định kỳ vào các ngày lễ, Tết; Tháng lương 13, 14, 15, 16,...

• Tham gia teambuilding hàng năm, các hoạt động vui chơi trong nội bộ công ty: sinh nhật theo quý, tiệc cuối năm,...

• Môi trường làm việc trẻ trung, tự chủ và linh hoạt, đồng nghiệp tận tâm, nhiệt huyết, hỗ trợ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại Han Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin