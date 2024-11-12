Tuyển Quản lý/Trợ lý nghệ sĩ Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 136 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý/Trợ lý nghệ sĩ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Tham gia vào nghiên cứu, định hướng và phụ trách làm việc với đối tác để sản xuất nhạc

Đưa ra định hướng và điều phối quá trình sản xuất nhạc, thu mua bản ghi.

Thực hiện nghiên cứu thị trường, nắm bắt xu hướng.

2. Tìm kiếm nghệ sĩ, producers, các đơn vị sản xuất tiềm năng và các công nghệ mới trong ngành

Trực tiếp tìm kiếm các nghệ sĩ, producers, và đơn vị tiềm năng để sản xuất nhạc, thu mua bản ghi.

Đàm phán và trao đổi với nghệ sĩ và các đối tác liên quan về điều khoản, yêu cầu đặt hàng, và sản xuất.

Tiến hành tổng hợp và phân tích ý kiến đánh giá, phản hồi để trao đổi với nghệ sĩ, hỗ trợ nghệ sĩ tối ưu sản phẩm.

3. Phát triển hệ thống đối tác và hỗ trợ đội ngũ nội bộ

Thiết lập, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với đối tác sản xuất và thu mua.

Hỗ trợ về mặt chuyên môn cho các bộ phận khác, đảm bảo quá trình làm việc diễn ra thông suốt, sản phẩm đầu ra đúng với định hướng ban đầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường ĐH, CĐ hoặc đã từng tham gia các chương trình đào tạo bài bản về âm nhạc.

Nắm vững kiến thức chuyên môn về sản xuất nhạc, có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục

Có khả năng network trong ngành âm nhạc

Có khả năng quản lý tốt chất lượng và tiến độ công việc

Có khả năng làm việc nhóm tốt

Có khả năng sử dụng tiếng Anh cơ bản

Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo thỏa thuận (up to 15M với những ứng viên có kinh nghiệm, năng lực tốt)

Phụ cấp ăn trưa đi lại: 900.000 VNĐ/ tháng

Xét tăng lương 2 lần/ năm, thưởng lương tháng thứ 13, các dịp lễ tết, ....

Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN)

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ.

Tháng phụ nữ, đàn ông: hưởng 1/2 mức thưởng Tết

Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước

Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm

Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

