Tuyển Content Marketing công ty tnhh bệnh viện bảo ngọc làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

công ty tnhh bệnh viện bảo ngọc
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Content Marketing

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: 410 Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng và kịch bản cho các video giới thiệu dịch vụ, chương trình khuyến mãi, và chia sẻ kiến thức về chăm sóc răng miệng.
Quay và dựng video chuyên nghiệp cho các nền tảng như Facebook, YouTube, TikTok, và website của Nha khoa Bảo Ngọc.
Chỉnh sửa, hiệu chỉnh âm thanh và hình ảnh để đảm bảo chất lượng video sắc nét, hấp dẫn và phù hợp với bộ nhận diện thương hiệu.
Phối hợp với các bộ phận khác để lên nội dung theo chiến lược truyền thông, đảm bảo các video tạo ra mang đến giá trị thiết thực và thu hút khách hàng.
Quản lý và cập nhật nội dung video trên các kênh truyền thông, đo lường hiệu quả và đề xuất các phương án cải tiến.
Nghiên cứu xu hướng video mới, liên tục cập nhật để nội dung sáng tạo và bắt kịp thị hiếu khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm sản xuất video, dựng phim hoặc trong lĩnh vực liên quan.
Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere, After Effects, Final Cut Pro, hoặc tương tự.
Có kiến thức về quay phim, ánh sáng, âm thanh, và kỹ thuật dựng video.
Khả năng xây dựng kịch bản ngắn gọn, dễ hiểu, truyền tải thông điệp hiệu quả.
Kỹ năng cá nhân: Sáng tạo, tỉ mỉ và có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm. Có tư duy thẩm mỹ và đam mê với việc tạo ra nội dung thu hút người xem.
Tại công ty tnhh bệnh viện bảo ngọc Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn và thưởng hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng sản xuất video và các kiến thức về marketing nội dung.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty tnhh bệnh viện bảo ngọc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tổ 2, đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh thái nguyên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

