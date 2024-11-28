Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Ngoại Thất Lộc Thiên Phúc làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 16 Triệu

Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Ngoại Thất Lộc Thiên Phúc làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 16 Triệu

Công Ty Cổ Phần Ngoại Thất Lộc Thiên Phúc
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công Ty Cổ Phần Ngoại Thất Lộc Thiên Phúc

Nhân viên SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công Ty Cổ Phần Ngoại Thất Lộc Thiên Phúc

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Xây dựng chiến lược SEO tổng thể: Lập kế hoạch và chiến lược SEO toàn diện, đưa website của công ty trở thành một trong những nguồn thông tin hàng đầu về hóa chất công nghiệp.
Nghiên cứu từ khóa chuyên sâu: Sử dụng các công cụ và phương pháp tiên tiến để xác định từ khóa tiềm năng, tạo nền tảng mạnh mẽ cho sự phát triển của trang web. Tối ưu hóa On-page và Off-page:
Cải thiện chất lượng và thứ hạng của trang web thông qua tối ưu hóa nội dung, xây dựng liên kết chất lượng và tối ưu yếu tố kỹ thuật.
Theo dõi và phân tích hiệu quả: Kiểm tra, phân tích và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch SEO, đồng thời đề xuất các cải tiến kịp thời để đạt hiệu quả tối ưu.
Cơ hội trở thành Leader SEO: Nếu đạt hiệu quả vượt trội và có khả năng định hướng chiến lược, ứng viên sẽ được xem xét thăng tiến lên vị trí Leader, phụ trách phát triển và quản lý đội ngũ SEO.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên: Kinh nghiệm và chuyên môn SEO chuyên nghiệp: Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong SEO, đặc biệt là SEO các website thương mại, ưu tiên có kinh nghiệm trong các ngành công nghiệp hóa chất hoặc B2B.
Khả năng làm việc độc lập và quản lý dự án SEO: Có kỹ năng lập kế hoạch SEO hiệu quả và triển khai theo đúng tiến độ, tự tin làm việc độc lập và chịu trách nhiệm kết quả.
Am hiểu và sử dụng thành thạo các công cụ SEO chuyên nghiệp: Thành thạo Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, SEMrush, Screaming Frog và các công cụ hỗ trợ SEO khác. Khả năng tư duy chiến lược và linh hoạt: Sẵn sàng tìm kiếm và khai thác các cơ hội mới để phát triển SEO trong môi trường cạnh tranh cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Ngoại Thất Lộc Thiên Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn: Thu nhập cạnh tranh từ 13-16 triệu/tháng, kèm các khoản thưởng và phúc lợi theo chế độ của nhà nước.
Tham gia đóng BHXH , BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định pháp luật
Công ty bao cơm trưa
Được cung cấp các công cụ hỗ trợ đáp ứng yêu cầu công việc
Cơ hội thăng tiến và phát triển: Có cơ hội trở thành Leader SEO nếu đạt hiệu quả và chứng minh năng lực quản lý.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp: Làm việc với đội ngũ dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực hóa chất, cùng nhiều cơ hội học hỏi và phát triển sự nghiệp=

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Ngoại Thất Lộc Thiên Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Ngoại Thất Lộc Thiên Phúc

Công Ty Cổ Phần Ngoại Thất Lộc Thiên Phúc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 70 Song Hành, An Phú, Quận 2, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

