Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP SX TM DV Mai Hân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Công ty CP SX TM DV Mai Hân
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Công ty CP SX TM DV Mai Hân

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty CP SX TM DV Mai Hân

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 166 Nguyễn Văn Thương, P25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Quản lý và thực hiện các công việc liên quan đến thuế:
Lập và nộp các báo cáo thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), và các loại thuế khác theo quy định.
Theo dõi, kiểm tra và đối chiếu số liệu thuế với sổ sách kế toán, đảm bảo tính chính xác và minh bạch.
Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để làm việc với cơ quan thuế khi có thanh tra hoặc kiểm tra theo yêu cầu.
Cập nhật các thay đổi về chính sách, luật thuế và đảm bảo công ty tuân thủ đúng quy định.
Kiểm tra, thu thập và lưu trữ hóa đơn, chứng từ liên quan đến các giao dịch
Phát hành và kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ kế toán.
Hạch toán các bút toán liên quan đến thuế trên phần mềm kế toán.
Nội bộ:
Báo cáo kiểm tra lại bảng kết quả kinh doanh hàng tháng do kế toán thanh toán và kế toán công nợ cập nhật hàng tháng.
Đối chiếu tổng doanh thu thực thu hàng tháng với Sale cung cấp cho nhân sự tính lương.
Kiểm tra, rà soát các đơn hàng đã xuất trên CRM với POS.
Kiểm tra các bút toán rút tiền về từ các trang thương mại điện tử, bưu điện. Nhắc nhở yêu cầu kế toán thanh toán thực hiện việc rút tiền về từ ví và kế toán công nợ cập nhật bảng đối chiếu rút tiền về khớp đúng với số tiền thực thu.
Theo dõi và quản lý công nợ.
Hướng dẫn xử lý các bút toán nghiệp vụ.
Hỗ trợ Kế toán trưởng trong các nghiệp vụ BCTC, quyết toán,...
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán.
Ít nhất kinh nghiệm 1 - 2 năm kế toán tổng hợp. Nắm vững nghiệp vụ kế toán, luật thuế.
Thành thạo tin học văn phòng, biết sử dụng phần mềm kế toán.
Cẩn thận, chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Chịu được áp lực công việc.
Kỹ năng phân tích và tham mưu.

Tại Công ty CP SX TM DV Mai Hân Thì Được Hưởng Những Gì

BHYT, BHXH, BHTN, theo quy định của pháp luật.
Thưởng Tết, lễ, thưởng quý (tùy tình hình kinh doanh).
Được làm trong môi trường năng động, phát triển bản thân nhanh chóng,
Team building và du lịch hàng năm theo tình hình công ty.
Chính sách mua hàng nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP SX TM DV Mai Hân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP SX TM DV Mai Hân

Công ty CP SX TM DV Mai Hân

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 166 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Bình Thạnh, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

