Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hàng Hiệu Hoa Kỳ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 18 Triệu

Mức lương 9 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 331 Nguyễn Đình Chiểu,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 9 - 18 Triệu

Viết bài SEO Website - Quản trị Website

Sáng tạo nội dung - Quản trị, đi link các Kênh Social

Hỗ trợ phòng Media

Hỗ trợ, thực thi các công việc đưa ra từ phòng Marketing

Với Mức Lương 9 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Siêng năng, chăm chỉ, không ngại khó

Chủ động và trách nhiệm trong công việc.

Kỹ năng: có thể đa nhiệm

Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hàng Hiệu Hoa Kỳ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm: Lương cứng 9-18 triệu + % doanh thu + Phụ Cấp + Thưởng (thu nhập dao động từ 9-18 triệu tùy theo năng lực)

Thưởng nóng theo Hiệu suất công việc

Trích % Hoa hồng theo Doanh thu

Phụ cấp hằng tháng

Tham gia các buổi team building, du lịch

Các chế độ thưởng các ngày lễ tết (Tết dương lịch, âm lịch, 8/3, 2/9/ 20/10…), tháng lương 13

Được tham gia các chế độ Bảo hiểm theo quy định và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (Hiếu hỉ, sinh nhật…)

Thân thiện LGBT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hàng Hiệu Hoa Kỳ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin