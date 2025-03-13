Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hàng Hiệu Hoa Kỳ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 18 Triệu

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hàng Hiệu Hoa Kỳ
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Nhân viên SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hàng Hiệu Hoa Kỳ

Mức lương
9 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 331 Nguyễn Đình Chiểu,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 9 - 18 Triệu

Viết bài SEO Website - Quản trị Website
Sáng tạo nội dung - Quản trị, đi link các Kênh Social
Hỗ trợ phòng Media
Hỗ trợ, thực thi các công việc đưa ra từ phòng Marketing

Với Mức Lương 9 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Siêng năng, chăm chỉ, không ngại khó
Chủ động và trách nhiệm trong công việc.
Kỹ năng: có thể đa nhiệm

Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hàng Hiệu Hoa Kỳ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm: Lương cứng 9-18 triệu + % doanh thu + Phụ Cấp + Thưởng (thu nhập dao động từ 9-18 triệu tùy theo năng lực)
Thưởng nóng theo Hiệu suất công việc
Trích % Hoa hồng theo Doanh thu
Phụ cấp hằng tháng
Tham gia các buổi team building, du lịch
Các chế độ thưởng các ngày lễ tết (Tết dương lịch, âm lịch, 8/3, 2/9/ 20/10…), tháng lương 13
Được tham gia các chế độ Bảo hiểm theo quy định và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (Hiếu hỉ, sinh nhật…)
Thân thiện LGBT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hàng Hiệu Hoa Kỳ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hàng Hiệu Hoa Kỳ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 331 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

