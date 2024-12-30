Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 16 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT
Ngày đăng tuyển: 30/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT

Nhân viên SEO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT

Mức lương
Từ 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa V6

- A02 KĐT The Terra An Hưng, Số 102 Nguyễn Thanh Bình, P La Khê,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương Từ 16 Triệu

Quản trị, đăng bài trên hệ thống các website của công ty
Phân tích và lập kế hoạch SEO từ khóa.
Đưa website lên top tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm (đặc biệt là Google).
Chạy QC Google Ad

Với Mức Lương Từ 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 01 năm trở lên
Hiểu biết về SEO, chạy QC Google Ad
Tác phong làm việc chuyên nghiệp.
Khả năng sắp xếp, tổ chức công việc
Tư duy ngôn ngữ logic, mạch lạc
Sẵn sàng chịu được áp lực công việc
Có kỹ năng làm việc theo nhóm.
Có ý định làm việc lâu dài và ổn định.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
Thưởng: Thưởng đóng góp + thưởng các ngày lễ, tết, du lịch ...
Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động, Đồng nghiệp trẻ trung, vui vẻ và thân thiện.
Được tạo điều kiện tốt để nhân viên phát huy hết năng lực, có cơ hội thăng tiến lên Leader.
Được công ty đầu tư sử dụng các tool đắc lực trong quá trình làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: V6 A02 The tera An Hưng HÀ Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

