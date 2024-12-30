Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 16 Triệu

Mức lương Từ 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa V6 - A02 KĐT The Terra An Hưng, Số 102 Nguyễn Thanh Bình, P La Khê,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương Từ 16 Triệu

Quản trị, đăng bài trên hệ thống các website của công ty

Phân tích và lập kế hoạch SEO từ khóa.

Đưa website lên top tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm (đặc biệt là Google).

Chạy QC Google Ad



Kinh nghiệm từ 01 năm trở lên

Hiểu biết về SEO, chạy QC Google Ad

Tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Khả năng sắp xếp, tổ chức công việc

Tư duy ngôn ngữ logic, mạch lạc

Sẵn sàng chịu được áp lực công việc

Có kỹ năng làm việc theo nhóm.

Có ý định làm việc lâu dài và ổn định.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

Thưởng: Thưởng đóng góp + thưởng các ngày lễ, tết, du lịch ...

Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động, Đồng nghiệp trẻ trung, vui vẻ và thân thiện.

Được tạo điều kiện tốt để nhân viên phát huy hết năng lực, có cơ hội thăng tiến lên Leader.

Được công ty đầu tư sử dụng các tool đắc lực trong quá trình làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VIỆT LUẬT

