Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH TECH MEDICAL VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Phú Nhuận, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Gọi điện tư vấn: Liên hệ với khách hàng tiềm năng từ danh sách data có sẵn để tư vấn về các dịch vụ làm đẹp như giảm béo, chăm sóc da, phẫu thuật thẩm mỹ,...

Tư vấn, giải đáp thắc mắc: Giới thiệu và tư vấn chi tiết về các dịch vụ của viện, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về quy trình làm đẹp.

Chốt lịch hẹn: Đặt lịch hẹn với khách hàng để đến trải nghiệm trực tiếp dịch vụ tại viện thẩm mỹ..

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH TECH MEDICAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI

- Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số + thưởng ngày + thưởng Best Sale (không giới hạn).

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với cơ hội thăng tiến.

- Được đào tạo và cập nhật kiến thức, kỹ thuật mới nhất trong ngành.

- Thưởng tháng 13 và các dịp lễ, Tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TECH MEDICAL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin