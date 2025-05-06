Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH TECH MEDICAL VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY TNHH TECH MEDICAL VIỆT NAM
Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 19 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Phú Nhuận, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 20 - 50 Triệu
Gọi điện tư vấn: Liên hệ với khách hàng tiềm năng từ danh sách data có sẵn để tư vấn về các dịch vụ làm đẹp như giảm béo, chăm sóc da, phẫu thuật thẩm mỹ,...
Tư vấn, giải đáp thắc mắc: Giới thiệu và tư vấn chi tiết về các dịch vụ của viện, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về quy trình làm đẹp.
Chốt lịch hẹn: Đặt lịch hẹn với khách hàng để đến trải nghiệm trực tiếp dịch vụ tại viện thẩm mỹ..
Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH TECH MEDICAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
QUYỀN LỢI
- Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số + thưởng ngày + thưởng Best Sale (không giới hạn).
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với cơ hội thăng tiến.
- Được đào tạo và cập nhật kiến thức, kỹ thuật mới nhất trong ngành.
- Thưởng tháng 13 và các dịp lễ, Tết theo quy định của công ty.
- Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số + thưởng ngày + thưởng Best Sale (không giới hạn).
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với cơ hội thăng tiến.
- Được đào tạo và cập nhật kiến thức, kỹ thuật mới nhất trong ngành.
- Thưởng tháng 13 và các dịp lễ, Tết theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TECH MEDICAL VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI