Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 33 Bis Phan Đình Phùng, Phường 17, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
- Tiếp nhận data từ bộ phận Marketing để tư vấn các sản phẩm, liệu trình dịch vụ tại phòng khám đến cho các khách hàng có nhu cầu.
- Hỗ trợ giải quyết, chăm sóc KH sau khi sử dụng dịch vụ.
- Tư vấn các dịch vụ trên các nên tảng facebook, zalo, tiktok...
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm từ 1 năm tại vị trí Telesale/CSKH (lĩnh vực Thẩm mỹ là một lợi thế).
- Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, giọng nói dễ nghe.
- Xử lý các tình huống và nắm bắt tâm lý khách hàng tốt.
- Cầu tiến và có trách nhiệm cao trong công việc.
- Yêu thích cái đẹp và muốn phát triển sự nghiệp trong ngành làm đẹp.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: 8 triệu + Hoa hồng + thưởng. Thu nhập cao từ 15 – 25 triệu
- Được làm việc trong một môi trường năng động và đoàn kết, có định hướng công việc rõ ràng.
- Được làm việc trong môi trường thạc sĩ, bác sĩ.
- Được đào tạo kiến thức chuẩn y khoa, chính quy trong ngành thẩm mỹ làm đẹp.
- Team building gắn kết định kỳ hàng năm.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi: Sinh nhật, Hiếu hỷ, BHXH, Lương tháng 13,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A
