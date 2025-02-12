Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 33 Bis Phan Đình Phùng, Phường 17, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Tiếp nhận data từ bộ phận Marketing để tư vấn các sản phẩm, liệu trình dịch vụ tại phòng khám đến cho các khách hàng có nhu cầu.

- Hỗ trợ giải quyết, chăm sóc KH sau khi sử dụng dịch vụ.

- Tư vấn các dịch vụ trên các nên tảng facebook, zalo, tiktok...

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 1 năm tại vị trí Telesale/CSKH (lĩnh vực Thẩm mỹ là một lợi thế).

- Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, giọng nói dễ nghe.

- Xử lý các tình huống và nắm bắt tâm lý khách hàng tốt.

- Cầu tiến và có trách nhiệm cao trong công việc.

- Yêu thích cái đẹp và muốn phát triển sự nghiệp trong ngành làm đẹp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 8 triệu + Hoa hồng + thưởng. Thu nhập cao từ 15 – 25 triệu

- Được làm việc trong một môi trường năng động và đoàn kết, có định hướng công việc rõ ràng.

- Được làm việc trong môi trường thạc sĩ, bác sĩ.

- Được đào tạo kiến thức chuẩn y khoa, chính quy trong ngành thẩm mỹ làm đẹp.

- Team building gắn kết định kỳ hàng năm.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi: Sinh nhật, Hiếu hỷ, BHXH, Lương tháng 13,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin