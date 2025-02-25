Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Siêu Kinh Doanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thưởng tết, thưởng card, thưởng doanh số,... Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết Được đào tạo các kỹ năng tư vấn; kiến thức website, digital marketing,... Thử việc nhận 100% lương. Hỗ trợ phí gửi xe, card điện thoại,..., Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tìm kiếm, giới thiệu, tư vấn khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ có sẵn ở công ty như: thiết kế website mới, nâng cấp website cũ, các giải pháp digital marketing,...

Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và đưa ra những đề xuất phù hợp. Lưu trữ dữ liệu khách hàng hữu ích cho việc kinh doanh.

Thiết lập cuộc hẹn với khách hàng để đội ngũ tư vấn gặp, trao đổi và ký hợp đồng.

Kết hợp nhịp nhàng với đội ngũ tư vấn và các phòng ban để đạt được mục tiêu kinh doanh.

Hỗ trợ khách hàng cũ đã, đang làm dịch vụ ở công ty.

Lập các báo cáo theo ngày/ tuần / tháng.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm sale, telesale là lợi thế.

Độ tuổi: Từ 21 tuổi đến 30 tuổi.

Giọng nói chuẩn, không nói ngọng, nói lắp, không bị nặng tiếng địa phương.

Giao tiếp tự tin qua điện thoại, có khả năng thuyết phục và chốt sales.

Có khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp nhóm linh hoạt. Có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Cá tính cởi mở, cầu thị, ham học hỏi & giàu sức sáng tạo.

Làm việc chuyên nghiệp.

Tại Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Siêu Kinh Doanh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 15 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Siêu Kinh Doanh

