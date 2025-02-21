Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Dịch Vụ Bảo Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương cứng + % hoa hồng cao + thưởng nóng hằng tuần/tháng. Được đào tạo kỹ năng telesales, kỹ năng chốt đơn. Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện. Cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm, Quản lý. Hỗ trợ thiết bị, data khách hàng không thiếu., Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Thỏa thuận

Gọi điện tư vấn, giới thiệu các gói sim data theo danh sách khách hàng có sẵn.

Hỗ trợ khách hàng chọn gói cước phù hợp với nhu cầu.

Chăm sóc khách hàng sau khi đăng ký, giải đáp thắc mắc.

Không yêu cầu tìm kiếm khách hàng, không áp doanh số khắt khe.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop ( sẽ được hỗ trợ chi phí Laptop)

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Dịch Vụ Bảo Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 4.5 - 15 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Dịch Vụ Bảo Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.