Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Dịch Vụ Bảo Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Dịch Vụ Bảo Nam
- Hồ Chí Minh: Lương cứng + % hoa hồng cao + thưởng nóng hằng tuần/tháng. Được đào tạo kỹ năng telesales, kỹ năng chốt đơn. Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện. Cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm, Quản lý. Hỗ trợ thiết bị, data khách hàng không thiếu., Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Thỏa thuận
Gọi điện tư vấn, giới thiệu các gói sim data theo danh sách khách hàng có sẵn.
Hỗ trợ khách hàng chọn gói cước phù hợp với nhu cầu.
Chăm sóc khách hàng sau khi đăng ký, giải đáp thắc mắc.
Không yêu cầu tìm kiếm khách hàng, không áp doanh số khắt khe.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Dịch Vụ Bảo Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 4.5 - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Dịch Vụ Bảo Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI