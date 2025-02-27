Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: LC 6 - 6tr5 + Thường Doanh Số ( tổng thu nhập 10 - 15tr ++) - Chính sách hoa hồng hấp dẫn - Thử việc 1 - 2 tháng, nhận 100% LC - Được cung cấp thiết bị khi làm việc - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động ,cơ sở vật chất hiện đại - Tham gia BHXH,BHYT đầy đủ khi ký HĐLĐ. - Ngày nghỉ lễ theo quy định nhà nước, 12 ngày phép/ hằng năm. - Thưởng lương Tháng 13, Thưởng Lễ/ Tết, Teambuilding, Year End Party, Khám Sức Khoẻ hằng năm - Lộ trình thăng tiến rõ ràng, theo đúng năng lực, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc

- Sử dụng hệ thống Call Center tại công ty để liên hệ tư vấn Khách hàng.

- Được cung cấp sẵn data, không cần tìm kiếm.

- Hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng đăng ký làm thủ tục vay vốn

- Thiết lập, duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng

- Cập nhật tình trạng cuộc gọi vào hệ thống.

- Báo cáo, thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

-Chỉ làm việc tại văn phòng, không đi thị trường, không tìm kiếm khách hà

Yêu Cầu Công Việc

-Nam/ Nữ/LGBT . Không giới hạn tuổi tác

- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM. Sẽ được training trước khi vào làm

-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng qua điện thoại, tư vấn tài chính/ bảo hiểm, chăm sóc khách hàng.

- Có khả năng giao tiếp qua điện thoại, giọng nói rõ ràng, mạch lạc .

-KHÔNG NỢ XẤU

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

