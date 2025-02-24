Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Nhân viên Telesale

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp. Đồng nghiệp thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ và hợp tác cùng phát triển., Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng (B2B):
Xây dựng và mở rộng danh sách khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực B2B thông qua các kênh online, offline và mối quan hệ cá nhân.
Thực hiện cuộc gọi tư vấn, tiếp cận khách hàng (Telesales) để giới thiệu sản phẩm phần mềm của công ty.
Tư vấn và bán hàng:
Tư vấn, giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin chi tiết về các sản phẩm phần mềm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Đàm phán, thương lượng và chốt đơn hàng, đảm bảo đạt được mục tiêu doanh số đề ra.
Duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng:
Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng sau bán hàng nhằm đảm bảo sự hài lòng và duy trì mối quan hệ lâu dài.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết vấn đề và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Nghiên cứu thị trường và lập báo cáo:
Nghiên cứu thị trường, cập nhật thông tin về đối thủ cạnh tranh và xu hướng công nghệ.
Lập báo cáo doanh số, phân tích hiệu quả kinh doanh và đề xuất giải pháp cải thiện.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn và kinh nghiệm:
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm, Sales IT hoặc Telesales B2B là một lợi thế.
Kỹ năng chuyên môn:
Am hiểu về lĩnh vực công nghệ thông tin, phần mềm và marketing/quảng cáo.
Kỹ năng tư vấn, đàm phán và chốt sale tốt.
Khả năng diễn đạt trôi chảy, tự tin khi giao tiếp qua điện thoại và gặp gỡ trực tiếp khách hàng.
Tố chất cá nhân:
Năng động, chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.
Chịu được áp lực công việc và có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm.
Đam mê kinh doanh và không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức mới.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 25 triệu VND
Lương cứng: 8 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

