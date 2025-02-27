Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH MTV Soul Retreats làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 7M - 15M Thưởng đạt thành tích KPI sẽ được trao đổi trực tiếp. Đánh giá performance 6 tháng/lần, xét tăng lương định kỳ hàng năm hoặc khi có performance vượt trội. Cung cấp đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ làm việc. Tham gia BHXH theo quy định của Nhà nước. Môi trường mở, trẻ trung và thân thiện. Đề cao tính sáng tạo, sự chuyên nghiệp., Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Thỏa thuận

Bán các sản phẩm thông qua hình thức gọi điện thoại cho khách hàng và giới thiệu về sản phẩm về các khóa học.

Tư vấn chương trình và khóa học phù hợp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp và tương tác với khách hàng tốt

Kỹ năng tư vấn bán hàng qua điện thoại tốt

Giới Tính: LGBT, nam, nữ

Tại Công ty TNHH MTV Soul Retreats Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Soul Retreats

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin