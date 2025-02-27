Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH MTV Soul Retreats làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại Công ty TNHH MTV Soul Retreats
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 7M
- 15M Thưởng đạt thành tích KPI sẽ được trao đổi trực tiếp. Đánh giá performance 6 tháng/lần, xét tăng lương định kỳ hàng năm hoặc khi có performance vượt trội. Cung cấp đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ làm việc. Tham gia BHXH theo quy định của Nhà nước. Môi trường mở, trẻ trung và thân thiện. Đề cao tính sáng tạo, sự chuyên nghiệp., Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Thỏa thuận
Bán các sản phẩm thông qua hình thức gọi điện thoại cho khách hàng và giới thiệu về sản phẩm về các khóa học.
Tư vấn chương trình và khóa học phù hợp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp và tương tác với khách hàng tốt
Kỹ năng tư vấn bán hàng qua điện thoại tốt
Giới Tính: LGBT, nam, nữ
Kỹ năng tư vấn bán hàng qua điện thoại tốt
Giới Tính: LGBT, nam, nữ
Tại Công ty TNHH MTV Soul Retreats Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Soul Retreats
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI