Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS

Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lumiere Riverside, 628A Võ Nguyên Giáp, P. An Phú,, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tư vấn qua điện thoại mời khách lên Câu lạc bộ trải nghiệm các dịch vụ tập luyện chất lượng tại UNITY Fitness
- Gọi điện theo data công ty cung cấp
- Tham gia các chương trình, sự kiện theo phân công để tìm kiếm khách hàng
- Các công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Làm việc 6 ngày/tuần, nghỉ 1 ngày bất kỳ theo sắp xếp của trưởng bộ phận, mỗi tháng được nghỉ thêm 1 ngày tự chọn
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tư vấn, cskh, telesale
- Có kỹ năng thuyết phục và giao tiếp hiệu quả, có kỹ năng tư vấn bán hàng
- Trách nhiệm, trung thực và chịu áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương thưởng hấp dẫn thu nhập 10-15 triệu/tháng
- Thưởng tháng 13, thưởng Lễ - Tết, sinh nhật ...
- Được tập luyện miễn phí tại các CLB của UNITY Fitness
- Cơ hội thăng tiến, được phát triển trong môi trường chuyên nghiệp
- Hưởng đầy đủ chế độ khám sức khỏe định kỳ, team building hàng năm, Nghỉ Lễ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO UNITY FITNESS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Lumiere Riverside, Tầng 5, 268 Võ Nguyên Giáp, P. An Phú, Q. 2, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

