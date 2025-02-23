Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Học viện tài chính, ĐH Kinh tế Quốc dân,.....

- Được tham gia các khoá học về chăm sóc sức khỏe miễn phí do công ty tổ chức.

- Thường xuyên được đi du lịch, team building. Được nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định nhà nước., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale

- Giúp học viên định hướng nghề nghiệp và lựa chọn ngành học phù hợp.
- Tìm kiếm, tư vấn các cá nhân và tổ chức tham gia tuyển sinh, hợp tác phân phối các ản phẩm của AUM như: Chương trình Đại học trực tuyến Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện tài chính,.. Các khóa học về Chăm sóc sức khỏe chủ động, khóa học ôn luyện Vstep...) - Giúp học viên định hướng nghề nghiệp và lựa chọn ngành học phù hợp.

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ Độ tuổi: 22-30 tuổi
- Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nhiệm, có kinh nghiệm về telesales, telemarketing là một lợi thế.
- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, nhanh nhẹn và nhiệt tình trong công việc.

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội: Tòa nhà 116 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, HN // HCM: 91 Ký Con, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

