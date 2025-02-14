Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Nhân viên Telesale

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 9

- 12 triệu/tháng hoặc thương lượng (thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường) + Phụ cấp

- Hoa hồng, thưởng doanh số, thưởng quý, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng khác, ... Thu nhập từ 15 triệu/tháng

- Hỗ trợ chi phí công tác, điện thoại, chế độ ngày phép, sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN...sau thời gian thử việc

- Nghỉ mát, du lịch, kick off, team building,...

- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn (Đào tạo kỹ năng mềm và đào tạo sản phẩm vớ, Huyện Tân Phú

- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm cho khách hàng về các THIẾT BỊ SMARTHOME thương hiệu AQARA mà Công ty đang phân phối, cung cấp
- Chăm sóc khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh của khách hàng sau bán hàng, tiếp tục khai thác và mở rộng mối quan hệ với khách hàng
- Kiểm soát công nợ
- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu

- Nữ tuổi từ 22-35 tuổi. Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm bán hàng, telesale
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm các lĩnh vực: M&E, kiến trúc, trang trí nội - ngoại thất, bất động sản & vật liệu xây dựng,...
- Tinh thần cầu tiến và đam mê thiết bị công nghệ
- Kỹ năng giao tiếp, khả năng tự học hỏi tốt
- Chủ động và có trách nhiệm với công việc
- Ngoại hình ưu nhìn, năng động thích giao lưu mở rộng mối quan hệ

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 9 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 412/4 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh

