Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 9 - 12 triệu/tháng hoặc thương lượng (thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường) + Phụ cấp - Hoa hồng, thưởng doanh số, thưởng quý, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng khác, ... Thu nhập từ 15 triệu/tháng - Hỗ trợ chi phí công tác, điện thoại, chế độ ngày phép, sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau - Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN...sau thời gian thử việc - Nghỉ mát, du lịch, kick off, team building,... - Tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn (Đào tạo kỹ năng mềm và đào tạo sản phẩm vớ, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm cho khách hàng về các THIẾT BỊ SMARTHOME thương hiệu AQARA mà Công ty đang phân phối, cung cấp

- Chăm sóc khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh của khách hàng sau bán hàng, tiếp tục khai thác và mở rộng mối quan hệ với khách hàng

- Kiểm soát công nợ

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ tuổi từ 22-35 tuổi. Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm bán hàng, telesale

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm các lĩnh vực: M&E, kiến trúc, trang trí nội - ngoại thất, bất động sản & vật liệu xây dựng,...

- Tinh thần cầu tiến và đam mê thiết bị công nghệ

- Kỹ năng giao tiếp, khả năng tự học hỏi tốt

- Chủ động và có trách nhiệm với công việc

- Ngoại hình ưu nhìn, năng động thích giao lưu mở rộng mối quan hệ

Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 9 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin