Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5.000.000 + 2.000.000 (KPI) + thưởng hoa hồng doanh số (thu nhập ổn định) - Cơ hội phát triển kỹ năng giao tiếp, được đề xuất lên làm Chuyên viên tư vấn/ Trưởng Nhóm của Công ty (Thu Nhập cao) - Được tham gia vào các chương trình đào tạo một cách bài bản, chuyên sâu, từ đó giúp bạn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và các kỹ năng mềm ngay cả khi bạn chưa có kinh nghiệm., Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Thỏa thuận

-Tiếp nhận database của khách hàng tiềm năng, thực hiện lọc, cập nhật và quản lý dữ liệu khách hàng.

-Từ thông tin có sẵn, liên hệ với khách hàng để tư vấn và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.

-Chịu trách nhiệm giải đáp các vấn đề mà khách hàng gặp phải.

-Tìm kiếm và xây dựng các mối quan hệ tốt với khách hàng, tạo sự tin tưởng, gắn bó lâu dài.

- Đảm bảo chỉ tiêu theo ngày/ tuần/ tháng.

-Gửi báo cáo công việc và dữ liệu tiềm nằn lên cấp trên/ bộ phận kinh doanh theo yêu cầu.

- Chỉ làm việc tại VP máy lạnh mát mẻ.

- Sếp siêu chất, siêu dễ thương, môi trường làm việc vui vẻ, hòa đồng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên

- Nhanh nhẹn, giao tiếp khá, nói năng lưu loát, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm telesale, cskh qua điện thoại.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: Trên 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin