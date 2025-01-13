Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc: Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Gọi điện thoại, liên hệ các đối tác phân phối sản phẩm B2B (công ty, hệ thống, spa, thẩm mỹ viện, shop mỹ phẩm,sỉ, KOLs..), tư vấn về dòng sản phẩm Dược mỹ phẩm Transino, Perfect One... từ Nhật Bản của cty

- Tư vấn và setup lịch hẹn với các đối tác phân phối sản phẩm

- Trao đổi chính sách, thông tin sản phẩm, quyền lợi hợp tác và duy trì mối quan hệ với đối tác phân phối

- Chỉ đặt lịch hẹn khách hàng, không áp doanh số.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên

- Có laptop cá nhân

- Yêu thích mỹ phẩm

- Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 triệu VND - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

