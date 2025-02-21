Tuyển Nhân viên Telesale Hộ Kinh Doanh Làng 168 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương cứng + hoa hồng hấp dẫn, thu nhập không giới hạn Data khách có sẵn – dễ chốt đơn, không cần tự tìm kiếm quá nhiều Môi trường trẻ trung, năng động, đồng nghiệp hỗ trợ hết mình Được đào tạo kỹ năng bán hàng, telesale chuyên sâu, Quận 6

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Gọi điện tư vấn, chốt đơn hàng từ data khách hàng có sẵn do công ty chạy quảng cáo (70% khách có nhu cầu)

Đăng bài, chia sẻ thông tin sản phẩm trên các hội nhóm, diễn đàn để tìm kiếm khách hàng mới

Chăm sóc, tư vấn và hỗ trợ khách hàng, đảm bảo tỷ lệ chốt đơn cao nhất

Chủ động theo sát, bám đuổi khách hàng để tối ưu doanh số

Báo cáo công việc và cập nhật tình hình khách hàng hàng và đưa ra các đề xuất cải thiện chiến lược kinh doanh.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý, cập nhật thông tin khách hàng và tiến độ bán hàng.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chủ động, nhanh nhạy, có tinh thần trách nhiệm cao

Khéo léo, giao tiếp tốt, biết cách nắm bắt tâm lý khách hàng

Kiên trì, bám đuổi, không dễ bỏ cuộc khi chốt đơn

Có kinh nghiệm telesale/bán hàng online là một lợi thế (không có sẽ được đào tạo)

Thành thạo mạng xã hội, biết cách đăng bài thu hút khách hàng là điểm cộng

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Tại Hộ Kinh Doanh Làng 168 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng: 6 - 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Làng 168

