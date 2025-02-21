Tuyển Nhân viên Telesale Hộ Kinh Doanh Làng 168 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Telesale Hộ Kinh Doanh Làng 168 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Hộ Kinh Doanh Làng 168
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Hộ Kinh Doanh Làng 168

Nhân viên Telesale

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại Hộ Kinh Doanh Làng 168

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lương cứng + hoa hồng hấp dẫn, thu nhập không giới hạn Data khách có sẵn – dễ chốt đơn, không cần tự tìm kiếm quá nhiều Môi trường trẻ trung, năng động, đồng nghiệp hỗ trợ hết mình Được đào tạo kỹ năng bán hàng, telesale chuyên sâu, Quận 6

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Gọi điện tư vấn, chốt đơn hàng từ data khách hàng có sẵn do công ty chạy quảng cáo (70% khách có nhu cầu)
Đăng bài, chia sẻ thông tin sản phẩm trên các hội nhóm, diễn đàn để tìm kiếm khách hàng mới
Chăm sóc, tư vấn và hỗ trợ khách hàng, đảm bảo tỷ lệ chốt đơn cao nhất
Chủ động theo sát, bám đuổi khách hàng để tối ưu doanh số
Báo cáo công việc và cập nhật tình hình khách hàng hàng và đưa ra các đề xuất cải thiện chiến lược kinh doanh.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý, cập nhật thông tin khách hàng và tiến độ bán hàng.
Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chủ động, nhanh nhạy, có tinh thần trách nhiệm cao
Khéo léo, giao tiếp tốt, biết cách nắm bắt tâm lý khách hàng
Kiên trì, bám đuổi, không dễ bỏ cuộc khi chốt đơn
Có kinh nghiệm telesale/bán hàng online là một lợi thế (không có sẽ được đào tạo)
Thành thạo mạng xã hội, biết cách đăng bài thu hút khách hàng là điểm cộng
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Tại Hộ Kinh Doanh Làng 168 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng: 6 - 7 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Làng 168

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Hộ Kinh Doanh Làng 168

Hộ Kinh Doanh Làng 168

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 244 Bình Tiên, Phường 04, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-telesale-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job316571
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company
Hạn nộp: 05/09/2025
Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Hạn nộp: 15/09/2025
Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Hạn nộp: 14/09/2025
Đã hết hạn 6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN
Hạn nộp: 14/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Hạn nộp: 15/09/2025
Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN
Hạn nộp: 14/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANSHA
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANSHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANSHA
Hạn nộp: 13/09/2025
Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft
Hạn nộp: 12/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Tuyển Nhân viên Telesale Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu
Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Hạn nộp: 12/09/2025
Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Còn 37 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOOING COFFEE LAB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
DOOING COFFEE LAB
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 5 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trung Tâm Anh Ngữ Icancam
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trung Tâm Anh Ngữ Icancam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu
Trung Tâm Anh Ngữ Icancam
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUÝ LỘC
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 18/10/2025
Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 38 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT Pro Company
Hạn nộp: 05/09/2025
Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Hạn nộp: 15/09/2025
Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Hạn nộp: 14/09/2025
Đã hết hạn 6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN
Hạn nộp: 14/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Hạn nộp: 15/09/2025
Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH Ô TÔ VIỆT NHÂN
Hạn nộp: 14/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANSHA
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANSHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANSHA
Hạn nộp: 13/09/2025
Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Media Soft
Hạn nộp: 12/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Tuyển Nhân viên Telesale Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu
Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Hạn nộp: 12/09/2025
Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH CC PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CC PRO
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ TMT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ TMT
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA)
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH WATERFRONT LABS GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH WATERFRONT LABS GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO
6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH IDOCTOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH IDOCTOR
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG QUỐC GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG QUỐC GIA
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER S P A
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHƯƠNG VIỆT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty TNHH Dược Mỹ Phẩm UNIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty TNHH Dược Mỹ Phẩm UNIO
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Dịch Vụ Bảo Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Dịch Vụ Bảo Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale Hộ Kinh Doanh Làng 168 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Hộ Kinh Doanh Làng 168
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO AUM VIỆT NAM
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CHẤT LƯỢNG PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CHẤT LƯỢNG PHƯƠNG NAM
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CON CÒ VÀNG
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Siêu Kinh Doanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Siêu Kinh Doanh
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty cổ phần Kitawa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Kitawa
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH MTV Soul Retreats làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH MTV Soul Retreats
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm