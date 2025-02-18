Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 6 – 8Triệu (tùy theo năng lực) + KPI + Thưởng + Phụ Cấp = 15

- 30 triệu /tháng − Được ký HĐLĐ chính thức và thực hiện các quyền lợi về BHXH, BHYT...và các chế độ của người lao động theo quy định của Nhà nước. − Có chế độ nghỉ phép và phúc lợi rõ ràng, công khai, minh bạch cho CBNV. − Cơ hội tiếp xúc với các chuyên gia người nước ngoài − Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, đội ngũ CBNV chuyên nghiệp, giàu năng lượng. − Văn hóa công ty tạo động lực cho nhân viên phát triển, CBNV đ, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Thực hiện các cuộc gọi điện thoại cho khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ Công ty
đang cung cấp.
- Tìm hiểu nhu cầu của khách hiện tại, tiến hành tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng
và thuyết phục khách hàng, chốt đơn hàng.
- Thu thập thông tin khách hàng, cập nhật vào cơ sở dữ liệu giúp việc quan tâm chăm sóc
khách hàng dễ dàng hơn.
- Quản lý thông tin khách hàng, lưu trữ lịch sử cuộc gọi với khách hàng sau mỗi giao dịch kết
thúc.
- Sẵn sàng tiếp nhận cuộc gọi từ khách hàng để tư vấn, giải đáp thắc mắc về sản phẩm, dịch
vụ cho khách hàng và xử lý khiếu nại kịp thời (nếu có).
- Thường xuyên theo dõi báo cáo kết quả công việc và liên tục cải thiện kỹ năng, đảm bảo chỉ
tiêu doanh số cam kết.
- Phối hợp với các nhân viên kinh doanh và nhân viên các phòng ban khác để đạt mục tiêu
kinh doanh.
- Báo cáo cấp trên về tiến độ và kết quả kinh doanh hàng tuần.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

− Có kinh nghiệm từ 06 tháng tại vị trí Telesale trở lên
− Có kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, giọng nói dễ nghe.
− Xử lý các tình huống và nắm bắt tâm lý khách hàng tốt.
− Cầu tiến và có trách nhiệm cao trong công việc.
− Có laptop cá nhân
− Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại mảng làm đẹp: Thẩm mỹ, nha khoa, ...
− Yêu thích cái đẹp và muốn phát triển sự nghiệp trong ngành làm đẹp.
− Thích kiếm tiền nhiều tiền, ham học hỏi và máu lửa với công việc.

Tại Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 30 triệu VND
Lương cứng: 6 - 8 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam

Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa VTC Online 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

