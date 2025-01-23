Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE

Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: LC + thưởng mốc + Bonus ( tổng thu nhập 10

- 15tr ++)

- Chính sách hoa hồng hấp dẫn

- Thử việc 1

- 2 tháng, nhận 100% LC

- Được cung cấp thiết bị khi làm việc

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động ,cơ sở vật chất hiện đại

- Tham gia BHXH,BHYT đầy đủ khi ký HĐLĐ.

- Ngày nghỉ lễ theo quy định nhà nước, 12 ngày phép/ hằng năm.

- Thưởng lương Tháng 13, Thưởng Lễ/ Tết, Teambuilding, Year End Party, Khám Sức Khoẻ hằng năm

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, theo đúng năng lực, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Sử dụng hệ thống Call Center tại công ty để liên hệ tư vấn Khách hàng.
- Được cung cấp sẵn data, không cần tìm kiếm.
- Hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm.
- Thiết à duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng
- Cập nhật tình trạng cuộc gọi vào hệ thống.
- Báo cáo, thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
-Chỉ làm việc tại văn phòng, không đi thị trường, không tìm kiếm khách hàng

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nam/ Nữ/LGBT
- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM. Sẽ được training trước khi vào làm
-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng qua điện thoại, tư vấn tài chính/ bảo hiểm, chăm sóc khách hàng.
- Có khả năng giao tiếp qua điện thoại, giọng nói rõ ràng, mạch lạc .
-KHÔNG NỢ XẤU

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng: 5 - 6 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE

CÔNG TY CỔ PHẦN CALL CALL HOTLINE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 345 Phạm Văn Bạch P15 Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

