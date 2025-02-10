Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG BẮC làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: số 60 đường Bắc sơn, thành phố Thái Nguyên, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sao Phương Bắc đang mở rộng quy mô và cần tuyển dụng

Vị trí: Nhân viên telesale

Địa điểm: Thành phố Thái Nguyên

Công Việc:

-Gọi điện tư vấn khách hàng có nhu cầu học ngoại ngữ hoặc có nhu cầu đi du học

-Tư vấn và cung cấp thông tin chính xác về các chương trình du học và cơ hội xuất khẩu lao động cho khách hàng.

-Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch kinh doanh nhằm mở rộng thị trường và tăng trưởng doanh thu. -Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo dịch vụ khách hàng được thực hiện suôn sẻ và hiệu quả.

-Chăm sóc khách hàng

-Chưa có kinh nghiệp được đào tạo từ a-z

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, Bán hàng như: bán BĐS, bán Bảo hiểm...bán các sản phẩm giá cao.

-Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành du học hoặc xuất khẩu hoặc đi Du học, XK-LĐ về

-Năng động, có khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

-Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

-Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI:

-Thu nhập: Từ 10-20tr/tháng

+Lương cơ bản: 4.500.000-7.000.000đ

+Phụ cấp: 900.000đ

+Lương kinh doanh: Từ 2.000.000-15.000.000đ

+Thưởng: Theo tháng/quý

-Được đóng bảo hiểm xã hội

-Được đào tạo để phát triển kỹ năng nghiệp vụ và kiến thức chuyên môn

-Cơ hội thăng tiến cao trong công ty

-Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG BẮC

