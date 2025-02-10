Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG BẮC làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG BẮC
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG BẮC

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: số 60 đường Bắc sơn, thành phố Thái Nguyên, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sao Phương Bắc đang mở rộng quy mô và cần tuyển dụng
Vị trí: Nhân viên telesale
Địa điểm: Thành phố Thái Nguyên
Công Việc:
-Gọi điện tư vấn khách hàng có nhu cầu học ngoại ngữ hoặc có nhu cầu đi du học
-Tư vấn và cung cấp thông tin chính xác về các chương trình du học và cơ hội xuất khẩu lao động cho khách hàng.
-Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch kinh doanh nhằm mở rộng thị trường và tăng trưởng doanh thu. -Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo dịch vụ khách hàng được thực hiện suôn sẻ và hiệu quả.
-Chăm sóc khách hàng
-Chưa có kinh nghiệp được đào tạo từ a-z

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, Bán hàng như: bán BĐS, bán Bảo hiểm...bán các sản phẩm giá cao.
-Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành du học hoặc xuất khẩu hoặc đi Du học, XK-LĐ về
-Năng động, có khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
-Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
-Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI:
-Thu nhập: Từ 10-20tr/tháng
+Lương cơ bản: 4.500.000-7.000.000đ
+Phụ cấp: 900.000đ
+Lương kinh doanh: Từ 2.000.000-15.000.000đ
+Thưởng: Theo tháng/quý
-Được đóng bảo hiểm xã hội
-Được đào tạo để phát triển kỹ năng nghiệp vụ và kiến thức chuyên môn
-Cơ hội thăng tiến cao trong công ty
-Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SAO PHƯƠNG BẮC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: số 60 Đường Bắc Sơn, Thành Phố Thái Nguyên

