Tuyển Nhân viên Telesale FPT IS Pro Company làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại FPT IS Pro Company
- Bình Định: Lương cứng hấp dẫn, thưởng thêm nếu vượt KPI. Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng mềm. Môi trường làm việc FPT chuyên nghiệp, thân thiện. Cơ hội ký hợp đồng chính thức và phát triển sự nghiệp.
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Thỏa thuận
Làm việc thời vụ 6 tháng.
Làm việc online, ở khu vực miền Trung (ưu tiên ở Thành phố Quy Nhơn, Bình Định).
Thực hiện các cuộc gọi ra cho khách hàng theo danh sách data có sẵn.
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng.
Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ.
Cập nhật và ghi chép đầy đủ thông tin khách hàng, kết quả cuộc gọi vào hệ thống quản lý.
Đảm bảo đạt được các chỉ tiêu KPI đã đề ra của dự án. Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc.
Báo cáo kết quả công việc và đóng góp ý kiến cải tiến quy trình làm việc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.
Kiên nhẫn, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.
Chấp nhận làm cả Lễ Tết, cuối tuần
Có laptop/máy tính cá nhân đảm bảo đủ điều kiện để làm việc tại nhà
Tại FPT IS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI