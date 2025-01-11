Tuyển Nhân viên Telesale FPT IS Pro Company làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: Lương cứng hấp dẫn, thưởng thêm nếu vượt KPI. Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng mềm. Môi trường làm việc FPT chuyên nghiệp, thân thiện. Cơ hội ký hợp đồng chính thức và phát triển sự nghiệp.

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc thời vụ 6 tháng.

Làm việc online, ở khu vực miền Trung (ưu tiên ở Thành phố Quy Nhơn, Bình Định).

Thực hiện các cuộc gọi ra cho khách hàng theo danh sách data có sẵn.

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng.

Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ.

Cập nhật và ghi chép đầy đủ thông tin khách hàng, kết quả cuộc gọi vào hệ thống quản lý.

Đảm bảo đạt được các chỉ tiêu KPI đã đề ra của dự án. Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc.

Báo cáo kết quả công việc và đóng góp ý kiến cải tiến quy trình làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên. Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực telesale hoặc dịch vụ khách hàng là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

Kiên nhẫn, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Chấp nhận làm cả Lễ Tết, cuối tuần

Có laptop/máy tính cá nhân đảm bảo đủ điều kiện để làm việc tại nhà

Tại FPT IS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.