Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÓA MỸ PHẨM AIKOMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÓA MỸ PHẨM AIKOMI
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÓA MỸ PHẨM AIKOMI

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÓA MỸ PHẨM AIKOMI

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 58TT5 Khu đô thị VOV, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng, chốt sale từ data công ty.
Kiểm soát công nợ và thu hồi công nợ của khách hàng, đối tác.
Quản lý tồn kho, lên kế hoạch đặt hàng cho bộ phận kinh doanh.
Theo dõi, thống kê doanh số chung của Bộ phận.
Phân tích dữ liệu để đưa ra các đề xuất cải tiến và chiến lược kinh doanh.
Các công việc khác theo chỉ đạo và yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thái độ:
Đây là yêu cầu cốt lõi nhất để AIKOMI tìm kiếm con người phù hợp với văn hóa, sứ mệnh và tầm nhìn phát triển của AIKOMI.
Nếu bạn là người mang tính trách nhiệm cao trong công việc và theo đuổi mục tiêu, kế hoạch đã đề ra thì bạn là người mà chúng tôi đang tìm kiếm.
Kỹ năng:
Là người có đam mê và am hiểu về đồ gia dụng, hóa mỹ phẩm,...
Có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Nhanh nhẹn, nhiệt tình và am hiểu về các hoạt động bán hàng
Khả năng làm việc hiệu quả trong một môi trường làm việc độc lập và nhóm.
Ưu tiên những ứng viên có kiến thức bán hàng.
Ngoài ra, chúng tôi đề cao kỹ năng khác bạn có, không giới hạn kỹ năng bản thân trong JD này.
Kiến thức, Kinh nghiệm:
Kiến thức và kinh nghiệm về mảng bán hàng, kinh doanh, sales.
Chấp nhận sinh viên mới ra trường, nhân viên tư vấn bán hàng, nhân viên kinh doanh...
Ưu tiên có kinh nghiệm tối thiểu 03 tháng trong mảng Telesale.

Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÓA MỸ PHẨM AIKOMI Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng:
Các chế độ thưởng theo cơ chế của công ty.
Thưởng % KPI theo từng tháng
Ghi nhận đặc biệt bất cứ khi nào bạn đạt thành tích (Bằng tiền, hiện vật, hoặc trải nghiệm).
Các khoản thưởng chung, ngày Lễ, Tết.
Phúc lợi:
Những phúc lợi căn bản: Sinh nhật, team building...
Hỗ trợ quan trọng khác: Chi phí đào tạo, học bổ sung kiến thức để hoàn thiện và phát triển công việc.
Môi trường làm việc ổn định, đồng nghiệp thân thiện, nhiệt tình.
Quản lý gương mẫu, tôn trọng ý kiến để phát triển khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÓA MỸ PHẨM AIKOMI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÓA MỸ PHẨM AIKOMI

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÓA MỸ PHẨM AIKOMI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 58TT5 Khu đô thị VOV, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

