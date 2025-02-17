Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty TNHH Noble (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sân golf Vân Trì, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

- Thiết kế banner, brochure của công ty.

- Thiết kế các biểu tượng, hình ảnh cho các tài liệu truyền thông của công ty.

- Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Thiết kế đồ hoạ… hoặc các chuyên ngành liên quan.

Hồ sơ gồm có:

 SYLL có xác nhận của địa phương.

 Giấy xác nhận nhân sự.

 Đơn xin việc.

 Bản sao bằng cấp.

 Bản sao CCCD, giấy khai sinh.

 Giấy khám sức khoẻ.

 02 ảnh chân dung (3x4).

Tại Công Ty TNHH Noble (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Noble (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin