Tuyển Nhân viên thiết kế 3D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN JOMOO (XIAMEN) CONSTRUCTION MATERIALS CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: IDMC Building, 18 Ton That Thuyet, My Dinh, Cau Giay, Ha Noi, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Thỏa thuận

-Thiết kế quầy kệ, cửa hàng, showroom trưng bày sản phẩm thiết bị vệ sinh và các phương án thiết kế 3D khác theo yêu cầu;

-Phối hợp với các bộ phận liên quan để xác nhận nhu cầu thiết kế của từng dự án;

-Thiết kế dựa theo tiêu chuẩn của tập đoàn và kết hợp với nhu cầu thực tế của dự án để lên bản vẽ và đối chiếu bản vẽ thi công;

-Tiến hành bàn giao thiết kế cho đội thi công, giải đáp các vướng mắc trên bản vẽ và theo dõi toàn bộ quá trình thi công để đảm bảo phương án thiết kế được thực hiện chính xác;

- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành thiết kế nội thất

- Sử dụng thành thạo các phần mềm cho việc thiết kế: autocad 2D/3D, 3D max, sketchup, photoshop ... render trích xuất hình ảnh.

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, nhiệt tình và trung thực trong công việc.

- Giao tiếp tốt, có khả năng tư vấn trực tiếp khách hàng, tinh thần làm việc nhóm cao.

- Khả năng sáng tạo trong thiết kế.

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN JOMOO (XIAMEN) CONSTRUCTION MATERIALS CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

-Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp ( ngay trong thời gian thử việc)

- 12 ngày phép năm và nghỉ lễ theo quy định luật Lao động Việt Nam

-Môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội học tập và phát triển bản thân

-Cơ hội đi công tác tại trụ sở chính ở Hạ Môn, Trung Quốc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN JOMOO (XIAMEN) CONSTRUCTION MATERIALS CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

