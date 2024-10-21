Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CENNEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Từ 9 Triệu

Lên ý tưởng, dựng sản phẩm nội thất bằng các phần mềm 3D (3DS Max, Maya, Zbrush,....) theo yêu cầu của công ty Nắm bắt tốt về kết cấu và kỹ thuật dựng phối cảnh nội thất, am hiểu về dựng hình và vật liệu Vray (được đào tạo thêm trong quá trình làm việc) Thiết kế 3D đơn lẻ các sản phẩm nội thất trên phần mềm 3Ds max. Chịu trách nhiệm thiết kế dưới sự hướng dẫn của Trưởng nhóm. Phối hợp với bộ phận 3D Model để tìm hiểu về style, material, . . . Tổ chức thực hiện các công việc được Trưởng nhóm giao. Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế nội thất. Sử dụng thành thạo phần mềm 3Ds Max, Photoshop, ... Không yêu cầu bằng cấp.

Tại CENNEXT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực. Tăng lương lần đầu sau 06 tháng làm việc. Xét tăng lương định kỳ hàng năm, thưởng lương tháng 13. Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc. Được ký Hợp đồng lao động, đóng Bảo Hiểm và hưởng đầy đủ các chính sách theo luật lao động của Nhà nước sau 6 tháng làm việc. Được tham gia các câu lạc bộ có hỗ trợ kinh phí: Yoga, đá bóng, guitar,....

THỜI GIAN LÀM VIỆC: Từ 7:15 - 16:15, nghỉ cuối tuần (04 ngày chủ nhật và 02 ngày thứ bảy)

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Cơ sở 1: Tầng 3,4,5 Nhà D, số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CENNEXT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin