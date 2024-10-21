Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CENNEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu

CENNEXT
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/11/2024
Nhân viên thiết kế 3D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại CENNEXT

Mức lương
Từ 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Từ 9 Triệu

Lên ý tưởng, dựng sản phẩm nội thất bằng các phần mềm 3D (3DS Max, Maya, Zbrush,....) theo yêu cầu của công ty Nắm bắt tốt về kết cấu và kỹ thuật dựng phối cảnh nội thất, am hiểu về dựng hình và vật liệu Vray (được đào tạo thêm trong quá trình làm việc) Thiết kế 3D đơn lẻ các sản phẩm nội thất trên phần mềm 3Ds max. Chịu trách nhiệm thiết kế dưới sự hướng dẫn của Trưởng nhóm. Phối hợp với bộ phận 3D Model để tìm hiểu về style, material, . . . Tổ chức thực hiện các công việc được Trưởng nhóm giao. Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CENNEXT Thì Được Hưởng Những Gì

THỜI GIAN LÀM VIỆC: Từ 7:15 - 16:15, nghỉ cuối tuần (04 ngày chủ nhật và 02 ngày thứ bảy)
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Cơ sở 1: Tầng 3,4,5 Nhà D, số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CENNEXT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Nhà D, số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

