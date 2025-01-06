Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Thiết kế

- Thiết kế layout khuôn

- Thiết kế 3D

- Thiết kế 2D

- Theo dõi quá trình chế tạo khuôn( giám sát trực tiếp tại nơi sản xuất)

- Thử khuôn và lập kết quả thử khuôn, lên phương án sửa nếu có sự cố phát sinh.

- Báo cáo tiến độ thiết kế và chế tạo cho cấp trên

- Khai báo thay đổi cấu tạo phụ tùng và lập kế hoạch

- Khai báo nhám, mark và lập list part phụ tùng

- Ứng dụng công nghệ CAD/CAE vào thiết kế, chế tạo và sửa chữa khuôn

2.Hoàn thiện hồ sơ khuôn

- Hoàn thiện các hồ sơ khuôn

Biên bản nghiệm thu khuôn

Lập hướng dẫn sử dụng khuôn

Bàn giao khuôn cho sản xuất

3. Thực hiện các công việc khác

- Thực hiện các giấy tờ và giao nhận khuôn khi có các khuôn đi làm nhám và thấm nito...

- Làm báo cáo và lên kế hoạch sửa khuôn khi có sự cố phát sinh