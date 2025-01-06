Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội
- Hà Nội: phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Thiết kế
- Thiết kế layout khuôn
- Thiết kế 3D
- Thiết kế 2D
- Theo dõi quá trình chế tạo khuôn( giám sát trực tiếp tại nơi sản xuất)
- Thử khuôn và lập kết quả thử khuôn, lên phương án sửa nếu có sự cố phát sinh.
- Báo cáo tiến độ thiết kế và chế tạo cho cấp trên
- Khai báo thay đổi cấu tạo phụ tùng và lập kế hoạch
- Khai báo nhám, mark và lập list part phụ tùng
- Ứng dụng công nghệ CAD/CAE vào thiết kế, chế tạo và sửa chữa khuôn
2.Hoàn thiện hồ sơ khuôn
- Hoàn thiện các hồ sơ khuôn
Biên bản nghiệm thu khuôn
Lập hướng dẫn sử dụng khuôn
Bàn giao khuôn cho sản xuất
3. Thực hiện các công việc khác
- Thực hiện các giấy tờ và giao nhận khuôn khi có các khuôn đi làm nhám và thấm nito...
- Làm báo cáo và lên kế hoạch sửa khuôn khi có sự cố phát sinh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
