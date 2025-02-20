Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀNG PHÚ QUÝ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀNG PHÚ QUÝ
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Nhân viên thiết kế 3D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀNG PHÚ QUÝ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: V Building, Phố Bà Triệu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Thỏa thuận

Thông tin chung: Công việc toàn thời gian
- Thiết kế các sản phẩm trang sức, phụ kiện phù hợp với thị hiếu thị trường.
- Nghiên cứu và nắm bắt các xu hướng thời trang hiện tại và trong tương lai; hiểu được phản ứng thị trường thông qua các báo cáo bán hàng; và ứng dụng những hiểu biết này vào trong thiết kế các sản phẩm cho phù hợp thị trường;
- Nắm bắt ý tưởng và phát triển các mẫu thiết kế phù hợp, chịu trách nhiệm mọi khâu để đảm bảo đưa ra được sản phẩm mẫu cuối cùng (làm việc với xưởng chế tác, với các nhà cung cấp nguyên – phụ liệu, tìm kiếm chất liệu mới cho phù hợp với ý tưởng ban đầu,…)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Trình độ yêu cầu:
• Được đào tạo trong ngành thiết kế đồ họa hoặc thời trang
• Có hoặc chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế trang sức (công ty sẵn sàng hỗ trợ về đào tạo)
• Có khả năng vẽ tay và phác họa tốt
• Có khả năng tư duy hình học
• Có khả năng dựng hình trên Photoshop và Illustrator

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀNG PHÚ QUÝ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀNG PHÚ QUÝ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀNG PHÚ QUÝ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà V Building, Số 125 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng

