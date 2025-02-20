Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀNG PHÚ QUÝ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Thông tin chung: Công việc toàn thời gian

- Thiết kế các sản phẩm trang sức, phụ kiện phù hợp với thị hiếu thị trường.

- Nghiên cứu và nắm bắt các xu hướng thời trang hiện tại và trong tương lai; hiểu được phản ứng thị trường thông qua các báo cáo bán hàng; và ứng dụng những hiểu biết này vào trong thiết kế các sản phẩm cho phù hợp thị trường;

- Nắm bắt ý tưởng và phát triển các mẫu thiết kế phù hợp, chịu trách nhiệm mọi khâu để đảm bảo đưa ra được sản phẩm mẫu cuối cùng (làm việc với xưởng chế tác, với các nhà cung cấp nguyên – phụ liệu, tìm kiếm chất liệu mới cho phù hợp với ý tưởng ban đầu,…)