Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Xây Dựng ANT Design Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Xây Dựng ANT Design Việt Nam
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 30, LK6C, Làng Việt Kiều Châu Âu, Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Thiết kế phối cảnh 3D cho các dự án cửa hàng, nhà ở theo yêu cầu khách hàng.
Phối hợp với team kỹ thuật triển khai bản vẽ thi công.
Chỉnh sửa, hoàn thiện thiết kế theo feedback của khách hàng.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm thiết kế 3D, ưu tiên ứng viên từng làm về cửa hàng, nhà ở.
Sử dụng thành thạo 3ds Max, SketchUp, AutoCAD, Photoshop (hoặc các phần mềm liên quan).
Khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt, bám sát xu hướng thiết kế.
Có trách nhiệm với công việc, đảm bảo tiến độ đúng hạn.
Sử dụng thành thạo 3ds Max, SketchUp, AutoCAD, Photoshop (hoặc các phần mềm liên quan).
Khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt, bám sát xu hướng thiết kế.
Có trách nhiệm với công việc, đảm bảo tiến độ đúng hạn.
Tại Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Xây Dựng ANT Design Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 15-20tr (tuỳ theo năng lực )
Hỗ trợ ăn trưa
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội phát triển.
Được đào tạo, nâng cao tay nghề liên tục.
Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.
Lương tháng 13
Tham gia đóng bhxh đầy đủ
Du lịch nghỉ mát hàng năm, teambulding
làm việc từ thứ 2 đến trưa thứ 7, nghỉ chủ nhật
Hỗ trợ ăn trưa
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội phát triển.
Được đào tạo, nâng cao tay nghề liên tục.
Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.
Lương tháng 13
Tham gia đóng bhxh đầy đủ
Du lịch nghỉ mát hàng năm, teambulding
làm việc từ thứ 2 đến trưa thứ 7, nghỉ chủ nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Xây Dựng ANT Design Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI