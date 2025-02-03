Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Xây Dựng ANT Design Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Xây Dựng ANT Design Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Xây Dựng ANT Design Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Xây Dựng ANT Design Việt Nam

Nhân viên thiết kế 3D

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Xây Dựng ANT Design Việt Nam

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 30, LK6C, Làng Việt Kiều Châu Âu, Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thiết kế phối cảnh 3D cho các dự án cửa hàng, nhà ở theo yêu cầu khách hàng.
Phối hợp với team kỹ thuật triển khai bản vẽ thi công.
Chỉnh sửa, hoàn thiện thiết kế theo feedback của khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm thiết kế 3D, ưu tiên ứng viên từng làm về cửa hàng, nhà ở.
Sử dụng thành thạo 3ds Max, SketchUp, AutoCAD, Photoshop (hoặc các phần mềm liên quan).
Khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt, bám sát xu hướng thiết kế.
Có trách nhiệm với công việc, đảm bảo tiến độ đúng hạn.

Tại Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Xây Dựng ANT Design Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 15-20tr (tuỳ theo năng lực )
Hỗ trợ ăn trưa
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội phát triển.
Được đào tạo, nâng cao tay nghề liên tục.
Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.
Lương tháng 13
Tham gia đóng bhxh đầy đủ
Du lịch nghỉ mát hàng năm, teambulding
làm việc từ thứ 2 đến trưa thứ 7, nghỉ chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Xây Dựng ANT Design Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Xây Dựng ANT Design Việt Nam

Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Xây Dựng ANT Design Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 30 LK6C, Làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-thiet-ke-3d-thu-nhap-15-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job282585
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Danieli – Industrielle Beteiligung Co., Ltd
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Danieli – Industrielle Beteiligung Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Danieli – Industrielle Beteiligung Co., Ltd
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bia Sài Gòn Miền Trung
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bia Sài Gòn Miền Trung làm việc tại Bình Định thu nhập 500 - 700 USD
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bia Sài Gòn Miền Trung
Hạn nộp: 20/09/2025
Bình Định Còn 3 ngày để ứng tuyển 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LUMIVOX ADS
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH LUMIVOX ADS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH LUMIVOX ADS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kanaan Central Việt Nam
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty TNHH Kanaan Central Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Kanaan Central Việt Nam
Hạn nộp: 22/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nội Thất ICP
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Nội Thất ICP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Nội Thất ICP
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới
Hạn nộp: 24/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 26/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
Hạn nộp: 21/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 105 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 195 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Danieli – Industrielle Beteiligung Co., Ltd
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Danieli – Industrielle Beteiligung Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Danieli – Industrielle Beteiligung Co., Ltd
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bia Sài Gòn Miền Trung
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bia Sài Gòn Miền Trung làm việc tại Bình Định thu nhập 500 - 700 USD
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bia Sài Gòn Miền Trung
Hạn nộp: 20/09/2025
Bình Định Còn 3 ngày để ứng tuyển 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LUMIVOX ADS
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH LUMIVOX ADS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH LUMIVOX ADS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kanaan Central Việt Nam
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty TNHH Kanaan Central Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Kanaan Central Việt Nam
Hạn nộp: 22/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nội Thất ICP
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Nội Thất ICP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Nội Thất ICP
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới
Hạn nộp: 24/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 26/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
Hạn nộp: 21/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & SỰ KIỆN BACKSTAGE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & SỰ KIỆN BACKSTAGE
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty Kiến Trúc & Nội Thất iDESIGN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu Công ty Kiến Trúc & Nội Thất iDESIGN VIỆT NAM
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty TNHH Gendai Sougo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Gendai Sougo Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Xây Dựng ANT Design Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Xây Dựng ANT Design Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TẬP ĐOÀN MINH ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TẬP ĐOÀN MINH ĐỨC
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Taixin Printing Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 26 Triệu Taixin Printing Vina
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Thương Mại Âu Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại Âu Á
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT
12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH OPOOL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 26 Triệu CÔNG TY TNHH OPOOL VIỆT NAM
15 - 26 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH OPOOL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 26 Triệu CÔNG TY TNHH OPOOL VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D KAS E&C (Vietnam) Ltd Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1000 Triệu KAS E&C (Vietnam) Ltd Company
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH POZAA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH POZAA
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Đại Phát Hoàng Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đại Phát Hoàng Hà
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty TNHH Noble (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu Công Ty TNHH Noble (Việt Nam)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty TNHH Truyền Thông và Tổ Chức Sự Kiện Thiên Thần làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Truyền Thông và Tổ Chức Sự Kiện Thiên Thần
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Velacorp làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 470 USD Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Velacorp
Tới 470 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty TNHH Arep Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Arep Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Nội Thất Sgg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Nội Thất Sgg
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty TNHH Elentec Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Elentec Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty TNHH Doalltech Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Doalltech Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀNG PHÚ QUÝ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀNG PHÚ QUÝ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 600 USD Công ty TNHH Bán lẻ SammiShop
450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Coninco Safety làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Coninco Safety
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Việt Lào làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Việt Lào
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI SNB làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI SNB
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 750 USD Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
500 - 750 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Kanepackage Viet Nam CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Kanepackage Viet Nam CO., LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Thiên Trà làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 700 USD Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Thiên Trà
300 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm