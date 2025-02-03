Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Xây Dựng ANT Design Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 30, LK6C, Làng Việt Kiều Châu Âu, Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thiết kế phối cảnh 3D cho các dự án cửa hàng, nhà ở theo yêu cầu khách hàng.

Phối hợp với team kỹ thuật triển khai bản vẽ thi công.

Chỉnh sửa, hoàn thiện thiết kế theo feedback của khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm thiết kế 3D, ưu tiên ứng viên từng làm về cửa hàng, nhà ở.

Sử dụng thành thạo 3ds Max, SketchUp, AutoCAD, Photoshop (hoặc các phần mềm liên quan).

Khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt, bám sát xu hướng thiết kế.

Có trách nhiệm với công việc, đảm bảo tiến độ đúng hạn.

Tại Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Xây Dựng ANT Design Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 15-20tr (tuỳ theo năng lực )

Hỗ trợ ăn trưa

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội phát triển.

Được đào tạo, nâng cao tay nghề liên tục.

Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.

Lương tháng 13

Tham gia đóng bhxh đầy đủ

Du lịch nghỉ mát hàng năm, teambulding

làm việc từ thứ 2 đến trưa thứ 7, nghỉ chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kiến Trúc và Xây Dựng ANT Design Việt Nam

