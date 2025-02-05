Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty TNHH Elentec Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Trực tiếp thiết kế khuôn mới trên phần mềm 2D, 3D

-Tổng hợp , phân tích lỗi kỹ thuật trong quá trình phát triển và sản xuất

- Làm báo giá khuôn mới, làm việc với nhà cung cấp.

- Làm lịch trình chế tạo, bàn giao khuôn Jig

- Xuất bản vẽ cho các bộ phận liên quan gia công, lên list vật liệu gia công khuôn, jig

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hoặc thiết kế về khuôn dập , khuôn đúc nhựa

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như: Autocad, NX,...

****Quyền lợi được hưởng:

- Lương, thưởng hấp dẫn xứng đáng với năng lực (Thỏa thuận)

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN, theo quy định Nhà nước

- Hỗ trợ xe đưa đón từ trung tâm Hà Nội về công ty và ngược lại

- Hỗ trợ ăn trưa, ăn ca

- Lương tăng định kỳ hàng năm

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và hiện đại