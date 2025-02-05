Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty TNHH Elentec Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại Công ty TNHH Elentec Việt Nam
- Hà Nội: Lô 44J
- 44F KCN Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Thỏa thuận
- Trực tiếp thiết kế khuôn mới trên phần mềm 2D, 3D
-Tổng hợp , phân tích lỗi kỹ thuật trong quá trình phát triển và sản xuất
- Làm báo giá khuôn mới, làm việc với nhà cung cấp.
- Làm lịch trình chế tạo, bàn giao khuôn Jig
- Xuất bản vẽ cho các bộ phận liên quan gia công, lên list vật liệu gia công khuôn, jig
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hoặc thiết kế về khuôn dập , khuôn đúc nhựa
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như: Autocad, NX,...
****Quyền lợi được hưởng:
- Lương, thưởng hấp dẫn xứng đáng với năng lực (Thỏa thuận)
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN, theo quy định Nhà nước
- Hỗ trợ xe đưa đón từ trung tâm Hà Nội về công ty và ngược lại
- Hỗ trợ ăn trưa, ăn ca
- Lương tăng định kỳ hàng năm
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và hiện đại
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Elentec Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Elentec Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI