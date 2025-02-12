Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Velacorp làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 470 USD

- Lên kế hoạch ý tưởng và triển khai thiết kế, phối hợp với team cụ thể hóa ý tưởng bằng hình ảnh dựa theo yêu cầu

- Chụp ảnh sản phẩm, Phối hợp với Media thực hiện video clip

- Thiết kế hình ảnh sản phẩm bán hàng trên các kênh TikTok, Shopee (ngành hàng Nội Y và các mặt hàng khác)

- Thiết kế sản phẩm phục vụ việc quảng cáo online và các kênh truyền thông: Key Visual, Poster, Cover photo, ảnh động Flash, Infographic, Email Marketing,... advertising, online ads & PR, shopping bag, name card, landing page…

- Thiết kế các sản phẩm phục vụ truyền thông offline: Standee, Banner, Backdrop, Bandroll, Tờ rơi, Voucher, ...

- Thiết kế theo yêu cầu của quản lý trong phạm vi công việc và theo sự phân công của cấp trên, báo cáo công việc hàng ngày và các công việc phối hợp khác có liên quan truyền thông, marketing, kinh doanh... theo sự phân công của quản lý.