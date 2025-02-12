Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Velacorp làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 470 USD

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Velacorp
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Velacorp

Nhân viên thiết kế 3D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Velacorp

Mức lương
Đến 470 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Đến 470 USD

- Lên kế hoạch ý tưởng và triển khai thiết kế, phối hợp với team cụ thể hóa ý tưởng bằng hình ảnh dựa theo yêu cầu
- Chụp ảnh sản phẩm, Phối hợp với Media thực hiện video clip
- Thiết kế hình ảnh sản phẩm bán hàng trên các kênh TikTok, Shopee (ngành hàng Nội Y và các mặt hàng khác)
- Thiết kế sản phẩm phục vụ việc quảng cáo online và các kênh truyền thông: Key Visual, Poster, Cover photo, ảnh động Flash, Infographic, Email Marketing,... advertising, online ads & PR, shopping bag, name card, landing page…
- Thiết kế các sản phẩm phục vụ truyền thông offline: Standee, Banner, Backdrop, Bandroll, Tờ rơi, Voucher, ...
- Thiết kế theo yêu cầu của quản lý trong phạm vi công việc và theo sự phân công của cấp trên, báo cáo công việc hàng ngày và các công việc phối hợp khác có liên quan truyền thông, marketing, kinh doanh... theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Đến 470 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

*** Yêu cầu:
- Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ họa, mỹ thuật truyền thông,...

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Velacorp Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Velacorp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Velacorp

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ Velacorp

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

