Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty cổ phần Smart BKG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại Công ty cổ phần Smart BKG
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 18 & 19 BT7 Foresa 6A KĐT Sinh Thái Xuân Phương, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Lên ý tưởng, đưa concept, thiết kế 3D showroom cho đại lý
- Thiết kế không gian, sản phẩm nhà tắm, nhà bếp
- Phối hợp triển khai công việc theo sự phân công của quản lý
- Chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng công việc
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Thiết kế Nội thất/ Kiến trúc
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Thành thạo các phầm mềm thiết kế: 3D MAX, SKETCHUP, AUTO CAD, AI, Photoshop
- Có khả năng tư duy, ý tưởng sáng tạo
- Chăm chỉ, sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc
Tại Công ty cổ phần Smart BKG Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng các phúc lợi theo quy định của công ty và nhà nước
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ của Pháp luật và Công ty
- Mức lương: 12- 15 triệu đồng/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Smart BKG
