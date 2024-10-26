Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty cổ phần Smart BKG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 18 & 19 BT7 Foresa 6A KĐT Sinh Thái Xuân Phương, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Lên ý tưởng, đưa concept, thiết kế 3D showroom cho đại lý

- Thiết kế không gian, sản phẩm nhà tắm, nhà bếp

- Phối hợp triển khai công việc theo sự phân công của quản lý

- Chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng công việc

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Thiết kế Nội thất/ Kiến trúc

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Thành thạo các phầm mềm thiết kế: 3D MAX, SKETCHUP, AUTO CAD, AI, Photoshop

- Có khả năng tư duy, ý tưởng sáng tạo

- Chăm chỉ, sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty cổ phần Smart BKG Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các phúc lợi theo quy định của công ty và nhà nước

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ của Pháp luật và Công ty

- Mức lương: 12- 15 triệu đồng/tháng

