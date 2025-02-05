Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty TNHH Doalltech Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: P.603, 605, 607, T6, Tòa nhà Eurowindow, 27 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Thỏa thuận

- Dựng mô hình VR nội thất 3D dựa trên nền tảng game engine (sử dụng 3ds Max).

- Dựng mô hình vật liệu hoàn thiện khung kết cấu chịu lực, đồ nội thất, thiết bị vệ sinh, v.v. từ bản vẽ có sẵn.

- Tạo nội dung tương tác với người dùng (Interactive content game engine).

- Các công việc liên quan khác theo yêu cầu từng dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trên 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đồ họa kiến trúc CG hoặc đồ họa bối cảnh game engine.

- Sử dụng thành thạo công cụ 3D (3ds Max)

- Ưu tiên: Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan Kiến trúc/Nội thất

- Ưu tiên:

- Ưu tiên: Có kinh nghiệm sử dụng game engine (Unity, Unreal)

- Ưu tiên: Có kinh nghiệm tối ưu hóa đối với kết xuất hình ảnh thời gian thực (Real-time rendering).

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Có tinh thần học hỏi, trách nhiệm cao trong công việc.

- Chịu được áp lực cao, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.

- Không bị hạn chế tư cách khi xuất cảnh ra nước ngoài.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm các dự án nước ngoài (Hàn Quốc, Châu Âu..), có khả năng (nghe, nói, đọc, viết) một trong các ngôn ngữ Anh/Hàn

