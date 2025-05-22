Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ JM NET WORK làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: SHB3 - HH01`B toà nhà Anland2, Khu đô thị Dương Nội, Đường Tố Hữu, Phường La Khê Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

1. Thiết kế 2D:

Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo như banner, poster, website, landing page, email marketing,... phục vụ hoạt động truyền thông và bán hàng.

Thiết kế hình ảnh sản phẩm cho website, catalogue, fanpage,… đảm bảo tính thẩm mỹ, nhất quán và thu hút khách hàng mục tiêu.

Hỗ trợ thiết kế các ấn phẩm phục vụ chương trình khuyến mãi, sự kiện, activation, POSM,...

Cập nhật và quản lý hệ thống thư viện hình ảnh, tư liệu thiết kế của công ty.

Tham gia đóng góp ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch marketing và hoạt động xây dựng thương hiệu.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận marketing, kinh doanh để đảm bảo tiến độ và chất lượng đầu ra của sản phẩm thiết kế.

2. Thiết kế 3D:

Thiết kế mô hình 3D cho bao bì sản phẩm, quầy kệ trưng bày (POSM), booth sự kiện, vật phẩm quảng cáo,...

Mô phỏng sản phẩm trong không gian thực tế (3D visualization) để phục vụ trình bày ý tưởng với khách hàng hoặc nội bộ.

Phối hợp với bộ phận sản xuất, thi công hoặc đối tác in ấn để đảm bảo tính khả thi và chính xác của bản thiết kế 3D.

Cập nhật xu hướng và ứng dụng phần mềm 3D hiện đại (như Blender, 3ds Max, Cinema4D, v.v.) để nâng cao chất lượng thiết kế.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật đa phương tiện hoặc lĩnh vực liên quan.

• Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế đồ họa. (Am hiểu TMDT, thời trang là lợi thế)

• Yêu thích tìm hiểu về xu hướng thiết kế và có khả năng sáng tạo cao.

• Thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên dụng như Adobe Photoshop, Illustrator, Canva, 3D: 3Ds max, SketchUp…

• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

• Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng trình bày, bảo vệ ý tưởng.

• Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc.

• Đính kèm sản phẩm đã làm.

Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Thủ công mỹ nghệ hoặc các đơn vị có thương hiệu tốt trên thị trường.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ JM NET WORK Thì Được Hưởng Những Gì

• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

• Cơ hội tham gia các sự kiện, hội thảo chuyên ngành, mở rộng mạng lưới quan hệ.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển sự nghiệp và thăng tiến.

• Các chế độ phúc lợi khác: Du lịch hàng năm, team building, sự kiện công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ JM NET WORK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin