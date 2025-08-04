Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO
- Hà Nội: Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, P. Quang Trung, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Thu thập, tổng hợp dữ liệu, số liệu tài chính từ các bộ phận trong Công ty
Theo dõi, quản trị, đánh giá các hoạt động tài chính của dự án kinh doanh được giao
Phân tích, thiết lập các báo cáo nhanh, đột xuất, định kỳ về tình hình tài chính của dự án cho Ban Lãnh đạo
Đề xuất định hướng, kế hoạch duy trì phát triển các dự án của Công ty
Được đào tạo và thực hiện các công việc liên quan theo phân công của bộ phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng tốt Microsoft Office
Có kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu tốt
Trung thực, chịu khó, tinh thần trách nhiệm cao
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì
Được đề xuất và xét tăng lương theo khối lượng, chất lượng công việc được giao và hoàn thành
Được đào tạo để nắm bắt, chủ động và thăng tiến trong công việc
Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện
Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật khi trở thành nhân viên chính thức (đóng BHXH, chế độ và thưởng Lễ, Tết…)
Tham gia du lịch, hoạt động giải trí và các phúc lợi khác của Công ty ban hành từng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
