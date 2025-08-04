Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, P. Quang Trung, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập, tổng hợp dữ liệu, số liệu tài chính từ các bộ phận trong Công ty

Theo dõi, quản trị, đánh giá các hoạt động tài chính của dự án kinh doanh được giao

Phân tích, thiết lập các báo cáo nhanh, đột xuất, định kỳ về tình hình tài chính của dự án cho Ban Lãnh đạo

Đề xuất định hướng, kế hoạch duy trì phát triển các dự án của Công ty

Được đào tạo và thực hiện các công việc liên quan theo phân công của bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính hoặc chuyên ngành liên quan

Sử dụng tốt Microsoft Office

Có kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu tốt

Trung thực, chịu khó, tinh thần trách nhiệm cao

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực, thưởng theo hiệu quả công việc

Được đề xuất và xét tăng lương theo khối lượng, chất lượng công việc được giao và hoàn thành

Được đào tạo để nắm bắt, chủ động và thăng tiến trong công việc

Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện

Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật khi trở thành nhân viên chính thức (đóng BHXH, chế độ và thưởng Lễ, Tết…)

Tham gia du lịch, hoạt động giải trí và các phúc lợi khác của Công ty ban hành từng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MBC STUDIO

