Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Dựng phối cảnh 3D các dự án theo yêu cầu

- Dựng phối cảnh mặt bằng, mặt đứng, nội thất theo bản vẽ 2D

- Sử dụng phần mềm SketchUp kết hợp Vray để render

- Sửa phối cảnh theo feedback của quản lý

2 Hỗ trợ thiết kế kỹ thuật layout sơ bộ Dựng mặt bằng layout cơ bản theo hướng dẫn, phối hợp nhóm thiết kế để đảm bảo thống nhất bản vẽ

- Xây dựng thư viện vật liệu, nội thất, ánh sáng, Thể hiện rõ logic công năng

3 Cập nhật và quản lý thư viện 3D

- Xây dựng thư viện vật liệu, nội thất, ánh sáng và Cập nhật các model SketchUp từ các nguồn uy tín

- Tổ chức khảo sát hiện trạng, lên phương án bố trí mặt bằng sơ bộ (layout), phương án kiến trúc và kiểm soát triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công

- Dựng mặt tiền/quy mô công trình để xin phép

- Dựng phối cảnh dựng thô theo yêu cầu các bộ hồ sơ

4 Kiểm soát chất lượng thiết kế Đảm bảo tiêu chuẩn thương hiệu, công năng, thẩm mỹ và chi phí

- Tổ chức kiểm tra và rà soát hồ sơ thiết kế