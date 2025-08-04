Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÙNG CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÙNG CƯỜNG
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÙNG CƯỜNG

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 28

- 29 Lô B1, K.ĐTM Đại Kim

- Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Quản lý và hạch toán các khoản chi phí xuất nhập kho.
- Xuất hóa đơn GTGT
- Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN, Môn Bài, báo cáo thuế theo tháng, quý phù hợp chế độ thuế, kế toán theo đúng quy định và các báo cáo giải trình chi tiết.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong các giao dịch tài chính.
- Các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng và ban giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp, đặc biệt là mảng thuế.
- Thành thạo phần mềm kế toán MISA hoặc các phần mềm kế toán tương tự.
- Chịu khó, nhanh nhẹn, tư duy tốt, trung thực, nhiệt tình.
- Năng lực chuyên môn vững, nắm chắc luật, thông tư, nghị định và các văn bản pháp luật khác hiện hành về thuế, kế toán, đã tham gia quyết toán thuế.
- Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.

Tại CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÙNG CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản: 12-16 triệu, thỏa thuận theo năng lực.
- Xét tăng lương dựa theo năng lực thực tế và hiệu quả công việc.
- Thưởng tháng lương 13.
- Được đảm bảo đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
- Các phúc lợi khác:
+ Hỗ trợ tiền ăn trưa.
+ Thưởng % theo doanh thu toàn công ty/tháng.
+ Hỗ trợ công tác phí, chi phí làm thêm ngoài giờ.
+ Thưởng các ngày lễ, quà trung thu, các chương trình nghỉ mát, sinh nhật công ty, team teambuilding thú vị gắn kết các thành viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÙNG CƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÙNG CƯỜNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 6/8 ngách 11 ngõ 1395 Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

