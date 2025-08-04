Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH GAAP VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Thủy Lợi 4, số 286 Nguyễn Xí, P13, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Sắp xếp & lưu trữ chứng từ kế toán (bản mềm) trên phần mềm XERO

Trao đổi với khách hàng về các vấn đề kế toán

Hỗ trợ kế toán tổng hợp và các công việc theo phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết cơ bản về kế toán

Sử dụng tốt Excel, Google, PDF

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản

Làm tối thiểu 3 ngày/tuần (hoặc 12 ngày/tháng) thời gian thực tập tối thiểu 6 tháng

Siêng năng, cầu tiến, tinh thần học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH GAAP VN Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí gửi xe, có lương theo giờ

Có hoa hồng khi giới thiệu ứng viên

Đào tạo nghiệp vụ thường xuyên

Trực tiếp sử dụng phần mềm XERO, QBO chuẩn quốc tế (Singapore, Malaysia, Australia…)

Lịch làm linh hoạt, môi trường trẻ trung - thân thiện

Có cơ hội đăng ký lên nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GAAP VN

