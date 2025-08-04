Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH GAAP VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH GAAP VN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Thủy Lợi 4, số 286 Nguyễn Xí, P13, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Sắp xếp & lưu trữ chứng từ kế toán (bản mềm) trên phần mềm XERO
Trao đổi với khách hàng về các vấn đề kế toán
Hỗ trợ kế toán tổng hợp và các công việc theo phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết cơ bản về kế toán
Tại CÔNG TY TNHH GAAP VN Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ chi phí gửi xe, có lương theo giờ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GAAP VN
