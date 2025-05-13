Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 176 Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Thực hiện vẽ 3D sản phẩm cơ khí theo yêu cầu của dự án.

Thực hiện vẽ 3D sản phẩm cơ khí theo yêu cầu của dự án.

Đảm bảo tiến độ và chất lượng nội dung sản phẩm.

Chịu trách nhiệm sửa chữa các sản phẩm chưa đạt.

Chủ động trao đổi, đề xuất với Trưởng phòng về các phương án (nếu có) nhằm nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm.

Thực hiện những nhiệm vụ có liên quan theo yêu cầu của Quản lý.

Bằng cấp: Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Cơ khí Chế tạo

Bằng cấp: Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Cơ khí Chế tạo

Dưới 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương

Thành thạo phần mềm Autocad và Solidworks.

Có khả năng đọc hiểu quy tắc bản vẽ của Nhật là lợi thế

Có trách nhiệm cao trong công việc.

Có khả năng làm việc theo nhóm.

Ưu tiên ứng viên biết tiếng Nhật.

CV đính kèm link sản phẩm đã từng thiết kế

Tại CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực: 7.000.000 - 10.000.000 VND/tháng

Xét tăng lương định kỳ theo chính sách công ty.

Thưởng tết dương lịch, tháng lương 13, tết âm lịch

Tham gia BHXH, BHYT, nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ Lễ theo quy định của Luật lao động.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty: Sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, khám sức khỏe định kỳ, …

Tham gia các hoạt động văn hoá tinh thần tại công ty: Party, teambuilding định kỳ,

Được làm việc trong một môi trường năng động, có cơ hội thể hiện năng lực bản thân và cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE

