Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE

Nhân viên thiết kế 3D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 176 Đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Thực hiện vẽ 3D sản phẩm cơ khí theo yêu cầu của dự án.
Đảm bảo tiến độ và chất lượng nội dung sản phẩm.
Chịu trách nhiệm sửa chữa các sản phẩm chưa đạt.
Chủ động trao đổi, đề xuất với Trưởng phòng về các phương án (nếu có) nhằm nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm.
Thực hiện những nhiệm vụ có liên quan theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Cơ khí Chế tạo
Dưới 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương
Thành thạo phần mềm Autocad và Solidworks.
Có khả năng đọc hiểu quy tắc bản vẽ của Nhật là lợi thế
Có trách nhiệm cao trong công việc.
Có khả năng làm việc theo nhóm.
Ưu tiên ứng viên biết tiếng Nhật.
CV đính kèm link sản phẩm đã từng thiết kế

Tại CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực: 7.000.000 - 10.000.000 VND/tháng
Xét tăng lương định kỳ theo chính sách công ty.
Thưởng tết dương lịch, tháng lương 13, tết âm lịch
Tham gia BHXH, BHYT, nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ Lễ theo quy định của Luật lao động.
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty: Sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, khám sức khỏe định kỳ, …
Tham gia các hoạt động văn hoá tinh thần tại công ty: Party, teambuilding định kỳ,
Được làm việc trong một môi trường năng động, có cơ hội thể hiện năng lực bản thân và cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY TNHH N&V BRIDGE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 176 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

