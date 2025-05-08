Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH OPOOL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sunrise Building , số 90 Trần Thái Tông, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D

- Lên ý tưởng, đưa concept, thiết kế 3D cho các dự án: gian hàng trưng bày triển lãm.

- Ra bản vẽ chi tiết kỹ thuật thi công.

- Thời gian làm việc: giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 (nghỉ 2 chiều thứ 7)

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành có liên quan.

- Ưu tiên có kinh nghiệm thiết kế nội thất

- Ưu tiên thành thạo các phần mềm thiết kế: 3D Max, AutoCad, Photoshop.

- Ưu tiên ứng viên có Kinh nghiệm trên 1 năm. Sinh viên mới ra trường sẽ được đào tạo.

- Khả năng tư duy sáng tạo, thái độ tích cực, lạc quan trong công việc, lập kế hoạch, năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH OPOOL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn (Lương cứng + thưởng theo kết quả làm việc) trung bình từ 15Tr – 26Tr Trở Lên

- Được hưởng lương tháng 14, 15 vào dịp Lễ,Tết.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ khác như BHXH, BHYT, thăm hỏi ốm đau, tai nạn, hiếu hỉ ... và các ngày Lễ Tết khác.

- Du lịch hàng năm

- Có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong tương lai

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OPOOL VIỆT NAM

