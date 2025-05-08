Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH OPOOL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH OPOOL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH OPOOL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
CÔNG TY TNHH OPOOL VIỆT NAM

Nhân viên thiết kế 3D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại CÔNG TY TNHH OPOOL VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Sunrise Building , số 90 Trần Thái Tông, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên ý tưởng, đưa concept, thiết kế 3D cho các dự án: gian hàng trưng bày triển lãm.
- Ra bản vẽ chi tiết kỹ thuật thi công.
- Thời gian làm việc: giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 (nghỉ 2 chiều thứ 7)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành có liên quan.
- Ưu tiên có kinh nghiệm thiết kế nội thất
- Ưu tiên thành thạo các phần mềm thiết kế: 3D Max, AutoCad, Photoshop.
- Ưu tiên ứng viên có Kinh nghiệm trên 1 năm. Sinh viên mới ra trường sẽ được đào tạo.
- Khả năng tư duy sáng tạo, thái độ tích cực, lạc quan trong công việc, lập kế hoạch, năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH OPOOL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn (Lương cứng + thưởng theo kết quả làm việc) trung bình từ 15Tr – 26Tr Trở Lên
- Được hưởng lương tháng 14, 15 vào dịp Lễ,Tết.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ khác như BHXH, BHYT, thăm hỏi ốm đau, tai nạn, hiếu hỉ ... và các ngày Lễ Tết khác.
- Du lịch hàng năm
- Có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong tương lai

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OPOOL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH OPOOL VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tổ dân phố số 13, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

