Tuyển Nhân viên thiết kế 3D EZ VIZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

EZ VIZ
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
EZ VIZ

Nhân viên thiết kế 3D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại EZ VIZ

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Sản xuất ảnh diễn hoạ 3D, cam animation 3D bất động sản bằng phần mềm 3Ds Max (Corona, Vantage)
Dựng hình, tạo vật liệu, ánh sáng, render ngoại thất, nội thất.
Lên ý tưởng, sáng tạo cho các sản phẩm trong quá trình diễn hoạ, hậu kỳ bằng Photoshop, After Effect.
Phối hợp và hỗ trợ các phòng ban khác hoàn thành nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành kiến trúc, thiết kế; có chứng chỉ kiến trúc/thiết kế.
Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí diễn họa 3D, thiết kế.
Có kỹ năng sử dụng cơ bản các phần mềm diễn hoạ 3D (modeling, rendering, 3ds max, Corona, Vray…)
Có kỹ năng cơ bản hậu kỳ ảnh diễn hoạ, clip 3D (Photoshop, AE…)
Quan tâm đến lĩnh vực diễn họa kiến trúc, có kiến thức về diễn họa, có gu về màu sắc, cách phối màu theo từng ngữ cảnh, không gian, thời gian…
Đam mê, có trách nhiệm chủ động trong công việc.
Đã làm việc với các dự án BĐS trong hoặc ngoài nước là một lợi thế.

Tại EZ VIZ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn theo năng lực từ 10 triệu -> 20 triệu . Xét duyệt level 06 tháng/lần.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, năng động, sáng tạo.
Cơ hội tiếp xúc và làm việc với các khách hàng lớn và những dự án được đầu tư với yêu cầu chất lượng cao.
Hưởng phụ cấp ăn trưa, gửi xe, lương tháng 13; bonding, team building định kỳ.
Hỗ trợ đào tạo các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm với kiến thức đa dạng từ diễn họa đến kinh doanh.
Tham gia bảo hiểm xã hội, khám sức khỏe định kỳ theo đúng quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại EZ VIZ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

EZ VIZ

EZ VIZ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

