Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK06/28, KĐT An Hưng, Đ. Tố Hữu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Thu thập thông tin, tư vấn khách hàng về sản phẩm thiết kế.

Tham gia vào quá trình lên ý tưởng, thiết kế và triển khai kỹ thuật các dự án Nội Thất - Kiến Trúc;

Thiết kế 3D cho các dự án

Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của phụ trách bộ phận.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành thiết kế, kiến trúc, nội thất, ưu tiên ứng viên trường kiến trúc, xây dựng, mỹ thuật công nghiệp..

Biết sử dụng các phần mềm thiết kế: 3D Max, AutoCad, Photoshop,..

Không yêu cầu kinh nghiệm. Sinh viên mới ra trường sẽ được đào tạo.

Tư duy sáng tạo, lập kế hoạch, có trách nhiệm trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.0 - 15.0 triệu + thưởng hiệu suất công việc. Thu nhập 16.0 - 20 triệu

Hưởng đầy đủ các quyền lợi cơ bản theo quy định của nhà nước: Đóng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ tết, thưởng các dịp lễ, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ

Được đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc

Các chế độ phúc lợi khác như tham quan, du lịch, các hoạt động tập thể của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT

