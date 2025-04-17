Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT
Ngày đăng tuyển: 17/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT

Nhân viên thiết kế 3D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: LK06/28, KĐT An Hưng, Đ. Tố Hữu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc

Thu thập thông tin, tư vấn khách hàng về sản phẩm thiết kế.
Tham gia vào quá trình lên ý tưởng, thiết kế và triển khai kỹ thuật các dự án Nội Thất - Kiến Trúc;
Thiết kế 3D cho các dự án
Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của phụ trách bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành thiết kế, kiến trúc, nội thất, ưu tiên ứng viên trường kiến trúc, xây dựng, mỹ thuật công nghiệp..
Biết sử dụng các phần mềm thiết kế: 3D Max, AutoCad, Photoshop,..
Không yêu cầu kinh nghiệm. Sinh viên mới ra trường sẽ được đào tạo.
Tư duy sáng tạo, lập kế hoạch, có trách nhiệm trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Quyền Lợi

Lương cứng: 10.0 - 15.0 triệu + thưởng hiệu suất công việc. Thu nhập 16.0 - 20 triệu
Hưởng đầy đủ các quyền lợi cơ bản theo quy định của nhà nước: Đóng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ tết, thưởng các dịp lễ, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ
Được đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc
Các chế độ phúc lợi khác như tham quan, du lịch, các hoạt động tập thể của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: LK06/28, KĐT An Hưng, Đ. Tố Hữu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

