Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ZIKII GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 658 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tiếp nhận thông tin khách hàng từ fanpage, hotline, form đăng ký...

Tư vấn dịch vụ spa phù hợp với nhu cầu khách hàng: chăm sóc da cơ bản, điều trị mụn, nám, trẻ hóa da, massage,...

Giải đáp thắc mắc, hướng dẫn quy trình đặt lịch – sử dụng dịch vụ Spa Di Động.

Phối hợp với kỹ thuật viên để sắp lịch chăm sóc tại nhà theo khu vực – ca làm việc – tình trạng da khách.

Chăm sóc khách trước và sau khi sử dụng dịch vụ (gọi điện, nhắn tin theo dõi da, nhắc lịch liệu trình...)

Ghi nhận phản hồi, đánh giá từ khách hàng và báo cáo lại cho trưởng nhóm/ban quản lý dự án.

Cập nhật thông tin khách hàng, lịch sử chăm sóc vào hệ thống quản lý ZIKII.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt ( không bị giọng nói địa phương), biết lắng nghe, nhẹ nhàng – kiên nhẫn – xử lý tình huống khéo léo.

Thành thạo tin nhắn, gọi điện, sử dụng Facebook, Zalo, Google Sheet...

Yêu thích lĩnh vực làm đẹp, chăm sóc da, có định hướng phát triển trong ngành spa.

Thái độ tích cực – chủ động – trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ZIKII GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 7 - 10 triệu + Thưởng hoa hồng . Có thể lên đến 15 - 20 triệu /tháng tuỳ theo năng lực.

Được đào tạo bài bản về kiến thức da – kỹ năng CSKH – kỹ năng bán hàng.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, mô hình Spa Di Động đang phát triển mạnh trên toàn quốc.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Thưởng cuối năm: tháng 13 + thưởng KPI phụ thuộc vào hiệu quả công việc cá nhân.

Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc (điện thoại)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ZIKII GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.