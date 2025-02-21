Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI SNB làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI SNB
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
Nhân viên thiết kế 3D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI SNB

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 1 Phố Lương Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng District, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Phối hợp team truyền thông lên ý tưởng sản xuất sản phẩm media (post social 60%, video 40%)
- Chụp hình, quay video, setup bối cảnh, xử lý hậu kì
- Thiết kế các ấn phẩm, tài liệu marketing
- Lên concept, thiết kế, trang trí cho các sự kiện của công ty
- Quản lý bảo quản thiết bị, công cụ phục vụ quay chụp
- Các công việc liên quan đến thiết kế được giao bởi quản lý trực tiếp
- Báo cáo công việc

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong các mảng FMCG, Đồ dung cho bé
- Ưu tiên ứng viên có khả năng biên tập video
- Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa 2D và diễn hoạt: Adobe Illustator, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, các phần mềm hỗ trợ đồ họa khác..
- Khả năng lập luận và xây dựng cơ sở dữ liệu để trình bày ý tưởng thiết kế
- Khả năng nắm bắt xu hướng, kỹ thuật tạo hình để ứng dụng phát triển sản phẩm thiết kế
- Kỹ năng teamwork tốt, lắng nghe và áp dụng cải thiện sản phẩm một cách linh hoạt
- Có tinh thần trách nhiệm với deadline, chịu được áp lực tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI SNB Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI SNB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 17, tòa nhà kim khí Thăng Long, số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

