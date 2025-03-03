Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty TNHH Quà tặng mạ vàng Phúc Tường làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 413 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Đề xuất ý tưởng, phương án thiết kế

Lên thiết kế sản phẩm bằng 3D

Phối màu và design sản phẩm

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí tương đương

Có khả năng model sản phẩm hoặc vật thể

Gu thẩm mĩ tốt, nhiệt tình, sáng tạo và trách nhiệm với công việc được giao

Thành thạo một trong các phần mềm thiết kế 3D như 3Dsmax, Sketchup, Blender, Maya,… hoặc các chương trình thiết kế 3D khác

Tại Công Ty TNHH Quà tặng mạ vàng Phúc Tường Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty

Thưởng lễ, tết, lương tháng 13

Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quà tặng mạ vàng Phúc Tường

