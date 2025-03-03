Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công Ty TNHH Quà tặng mạ vàng Phúc Tường làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại Công Ty TNHH Quà tặng mạ vàng Phúc Tường
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 413 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Đề xuất ý tưởng, phương án thiết kế
Lên thiết kế sản phẩm bằng 3D
Phối màu và design sản phẩm
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí tương đương
Có khả năng model sản phẩm hoặc vật thể
Gu thẩm mĩ tốt, nhiệt tình, sáng tạo và trách nhiệm với công việc được giao
Thành thạo một trong các phần mềm thiết kế 3D như 3Dsmax, Sketchup, Blender, Maya,… hoặc các chương trình thiết kế 3D khác
Tại Công Ty TNHH Quà tặng mạ vàng Phúc Tường Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty
Thưởng lễ, tết, lương tháng 13
Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quà tặng mạ vàng Phúc Tường
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
