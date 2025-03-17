Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI S HOME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thiết kế 3D Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI S HOME VIỆT NAM
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khu A, TTTM TSQ, Vũ Trọng Khánh, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp.Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Thiết kế không gian nội thất bằng Jega Cloud Design (Sẽ được đào tạo)
Xây dựng thư viện mẫu phòng tắm, nhà bếp hỗ trợ bán hàng
Hướng dẫn, tư vấn kỹ thuật & thẩm mỹ cho đội ngũ bán hàng
Phối hợp với team Marketing để cập nhật mẫu thiết kế theo xu hướng
Gặp gỡ và tư vấn cho Khách Hàng cùng đội ngũ nhân viên kinh doanh
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp khoa Kiến Trúc, Kiến Trúc Công Trình hoặc, Kiến Trúc Quy Hoạch các trường Đại học Kiến Trúc và Đại học Xây Dựng hoặc các ngành nghề liên quan đến vị trí.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI S HOME VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 12- 15tr ( Theo năng lực )
Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30; Thứ 2 - Thứ 7, Nghỉ 2 Thứ 7/ Tháng + tất cả các ngày chủ nhật.
Nghỉ các ngày Lễ, Tết, phép theo quy định Nhà nước và Công ty.
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.
Chính sách phúc lợi theo quy định công ty.
Đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cơ hội thăng tiến nhanh, trở thành nòng cốt công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI S HOME VIỆT NAM
