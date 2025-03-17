Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI S HOME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu A, TTTM TSQ, Vũ Trọng Khánh, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp.Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thiết kế không gian nội thất bằng Jega Cloud Design (Sẽ được đào tạo)

Xây dựng thư viện mẫu phòng tắm, nhà bếp hỗ trợ bán hàng

Hướng dẫn, tư vấn kỹ thuật & thẩm mỹ cho đội ngũ bán hàng

Phối hợp với team Marketing để cập nhật mẫu thiết kế theo xu hướng

Gặp gỡ và tư vấn cho Khách Hàng cùng đội ngũ nhân viên kinh doanh

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp khoa Kiến Trúc, Kiến Trúc Công Trình hoặc, Kiến Trúc Quy Hoạch các trường Đại học Kiến Trúc và Đại học Xây Dựng hoặc các ngành nghề liên quan đến vị trí.

Thành thạo phần mềm thiết kế 3D, 2D chuyên ngành

Kinh nghiệm 01 năm trở lên

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI S HOME VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12- 15tr ( Theo năng lực )

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30; Thứ 2 - Thứ 7, Nghỉ 2 Thứ 7/ Tháng + tất cả các ngày chủ nhật.

Nghỉ các ngày Lễ, Tết, phép theo quy định Nhà nước và Công ty.

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

Chính sách phúc lợi theo quy định công ty.

Đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cơ hội thăng tiến nhanh, trở thành nòng cốt công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI S HOME VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin